Famosas que desafían estándares de belleza y nos inspiran a ser auténticas

Ser hermosas no es aquello que los estereotipos de la sociedad quieren imponer. Un grupo de famosas desafían los estándares de belleza preconcebidos con sus inspiradores mensajes que prueban que su encanto justamente está en su naturalidad y lo que las hace únicas.

Es decir, en sus espíritus, personalidades, talentos y actitudes, muy alejado de aquella idea de perfección o de belleza universal que poco a poco va quedando más desfasada, y nos enseñan cómo hacer oídos sordos a las críticas.

Famosas que desafían estándares de belleza

Lizzo

La estadounidense no es solo una talentosa rapera, sino una mujer con mucha confianza en sí misma porque no tiene problemas en desnudar sus curvas para hablar de las luchas que ha enfrentado con su autoestima por su sobrepeso y los juicios del público.

La cantante es una de las impulsoras del body positive.- Instagram @lizzobeeating.

“He estado haciendo deporte constantemente durante los últimos cinco años. Esto los puede sorprender, pero no lo hago para tener su tipo de cuerpo ideal. Hago ejercicio para tener MI tipo de cuerpo ideal. ¿Y sabes qué tipo es ese? No es su asunto, porque soy hermosa, soy fuerte, tengo trabajo y mantengo mi trabajo”, dijo en una ocasión.

Alicia Keys

Entre las famosas que desafían estándares de belleza también resalta la intéprete de No One porque hace tiempo se despidió del maquillaje por no sentirse cómoda. Ahora, es normal verla en la alfombra roja con su rostro al natural y eso la hace feliz.

La cantante lleva años sin usar maquillaje.- Instagram @aliciakeys.

Todo esto surgió cuando empezó a darse cuenta que estaba obsesionada con él y no se reconocía si no tenía productos en su rostro, por lo que decidió no usarlos más y elevar su amor propio, reseñó Ok Chicas.

Kristen Stewart

La actriz conocida por su interpretación en Crepúsculo siempre ha sido muy criticada por su look andrógino, su dentadura natural y hasta por su delgadez. No obstante, ella se ha mantenido fiel a lo que es y lo que le gusta, sin importar que no encaje en los estereotipos de actriz de Hollywood.

