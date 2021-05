Andrea Meza se defendió del body shaming y da clases de amor propio

Si algo ha aprendido rápidamente Andrea Meza en sus primeros días de reinado, tras coronarse Miss Universo, es a ignorar las críticas. Desde el pasado domingo 16 de mayo la joven ha estado en la mira del público, quienes no contentos con su victoria, le dejaron insultos a través de las redes sociales.

No obstante, dando muestras de confianza en sí misma y tranquilidad, la joven se defendió de esos reclamos e invitó a tener más empatía.

La modelo es objeto de críticas a través de las redes sociales.- Instagram @andreamezamx.

Andrea Meza le responde a los críticos

Tan solo pocas horas después de ser elegida como la mujer más hermosa del universo, la mexicana oriunda de Chihuaha recibió millones de nuevos seguidores en sus plataformas digitales, pero no todos tuvieron palabras amables con la joven de 26 años.

A partir de entonces, las opiniones se posaron entre si estaba pasada de peso, que su cuerpo tiene muchas “imperfecciones”, que sus piernas son muy delgadas, respondió “fatal” las preguntas del concurso, su título fue comprado, entre otras clases de críticas que intentaron robarle la paz.

Sin embargo, Andrea Meza afirmó en una entrevista con Telemundo que no le está dando mucha importancia a esos comentarios puesto que ella conoce su valor y prefiere enfocar sus buenas enegías en el trabajo por hacer.

“Desde el primer día vi algunos de los comentarios en las publicaciones y dije: ‘no lo necesito’. Gané la corona, tengo lo que tanto había anhelado, así que lo que menos necesito es prestarle atención a personas que quieren hacerme sentir mal, porque estoy en la mejor etapa de mi vida y quiero hacer lo mejor con ella”, afirmó la joven.

Andrea Meza lidia con el bullying en sus primeros días de reinado.- Instagram @andreamezamx.

Un poderoso mensaje

No obstante, consciente que el bullying y el body shaming son tan frecuentes en el mundo 2.0 quiso enviar un mensaje a los detractores, ya que estas manifestaciones de odio impactan en la autoestima de las personas.

“Me gustaría invitar a la gente a que evitemos hacer ese tipo de comentarios porque no son necesarios, no ganamos nada con hacer sentir mal a alguien. Al contrario, te envenenas con tus malos deseos”, agregó.

“Sigamos promoviendo un ambiente constructivo y amistoso en redes sociales. (…) No desconfíes de ti mismo, que nadie te diga que no puedes. Di: ‘Mis imperfecciones me hacen único’ y sigue por el camino correcto”, sentenció.

