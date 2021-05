Andrea Meza casi abandona el Miss Universo por esta poderosa razón

Andrea Meza se coronó Miss Universo 2020 el pasado domingo 16 de mayo, pero por poco abandona la competencia sin llevarse la corona. Esto se conoció después de unas revelaciones de su madre, Alma Carmona Jaquez, que conmovieron al público.

Y es que la modelo de 26 años pensó en dejarlo todo cuando su progenitora le contó que estaba experimentando una crisis de salud que requirió ser intervenida quirúrgicamente, de acuerdo con People en Español.

La razón por la que Andrea Meza casi no es Miss Universo

“Entró en un colapso nervioso”, confesó la mamá de la nueva soberana universal a propósito del tumor que le fue diagnosticado mientras su hija estaba en Florida, Estados Unidos, representando a México en la competición.

“Me encontraron un tumor, todo fue muy inmediato. Entré a cirugía”, explicó la mujer durante una entrevista con Telemundo. Por esta razón, no pudo estar presente acompañando a su hija tanto como le hubiese gustado, aunque el mejor premio para Andrea Meza es que ella ya está recuperándose.

Eso quedó claro cuando Alma afirmó que la oriunda de Chihuaha e ingeniera en software de profesión le confesara a sus amigos que estaba pensando regresar a su país, pese a los compromisos, para poder acompañarla durante el proceso.

“A mí no me dijo nada para no ponerme más estresada, pero a sus amigos sí les dijo que pensaba venir”, reveló. “No todo es muy fácil. Hubo momentos en los que ella batalló y a lo mejor dudó un poquito”, dijo.

No obstante, su situación de salud se pudo solucionar y Andrea Meza finalmente terminó montándose en el escenario del hotel Seminole Hard Rock donde se llevó a cabo el Miss Universo, para ser la tercera mexicana en conseguir la corona.

