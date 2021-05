Las fotos que prueban que Sandra Bullock es la mejor madre y la más dedicada

Sandra Bullock es una de las actrices más exitosas de Hollywood, con una carrera de más de 30 años y numerosas participaciones en películas que han marcado un hito en el cine.

Pero, además, es una excelente madre, y la más dedicada para Louis y Laila de 9 y 11 años, a quienes adoptó cuando estaban muy pequeños.

La historia de la maternidad de Sandra Bullock

La famosa actriz se convirtió en madre cuando decidió adoptar a Louis en el 2010 cuando solo tenía tres meses, y a Laila en el 2015, quien vivía en un hogar de acogida.

Su vida cambió en ese instante y dejó claro que no necesitas parir para convertirte en madre, también puedes adoptar y sentir un amor profundo por esos niños.

La adopción no fue un proceso fácil para ella, pues durante una entrevista a InStyle la actriz reveló que al adoptar hay un tiempo de prueba y es muy delicado.

“Cuando adoptas a un niño, hay un período de tiempo fijado, y si algo va mal, pueden quitarte a tu hijo, son seis meses muy delicados y extenuantes”, dijo en esa oportunidad.

Afortunadamente pasó esos meses de prueba y pudo quedarse con sus dos pequeños que se han convertido en su mayor felicidad y orgullo.

Las fotos que prueban que Sandra es la mejor madre y la más dedicada

La actriz se ha dedicado en cuerpo y alma a sus hijos, aunque evita mostrarlos en redes, pues es una madre dedicada que se encarga de protegerlos siempre.

Algunas veces ha sido captada por los paparazzis y se evidencia que es una madre amorosa, que siempre procura el bien para sus hijos.

Incluso durante la entrevista narró uno de los episodios más difíciles que vivió como madre gracias a los paparazzis, y que afectó a Louis y Laila.

“Fue devastador. Louis escuchó un helicóptero o un dron y corrió junto a su hermana, la arrastró por el césped y después la escondió debajo de la cama. Así que la pobre Laila sufrió trastorno de estrés postraumático”, dijo la actriz con mucho dolor.

Además, está cansada que digan que son sus hijos adoptivos, pues para ellas son sus hijos sin importar nada más.

“Vamos a referirnos a estos niños como ‘nuestros niños’. No como ‘mi hijo adoptivo’. Nadie dice que su hijo es un ‘hijo de fecundación in vitro’ o su hijo de ‘fui al bar y me he quedado embarazada’. Digamos, ‘nuestros hijos’ y ya está”, pidió la actriz.

