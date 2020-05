Cuánto ha crecido Louis, el hijo mayor de Sandra Bullock

View this post on Instagram

La reconocida actriz #SandraBullock sorprendió a sus fanáticos este viernes, cuando por primera vez mostró a su hija #Laila ante las cámaras. Todo a propósito de felicitar a las madres que arriesgan sus vidas como trabajadoras de primera línea frente al combate contra el #Covid19 • Todo sucedió en el programa #RedTableTalk en un homenaje por el #DiaDeLasMadres • #Laila fue adoptada por la recordada #MissSimpatia en 2015 y como ya saben, la mantenía bajo perfil total. • • #RevistaRonda #RondaNoticias #NoSalgasDeCasa