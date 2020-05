Sandra Bullock muestra por primera vez a su hija Laila de 8 años y nos roba el corazón

View this post on Instagram

2010 yılında New Orleans’tan bir erkek çocuğu ve 2015 yılında da Louisiana’dan 3,5 yaşındaki bir kız çocuğunu evlat edinen Oscarlı ünlü oyuncu Sandra Bullock, dün Facebook’tan bir canlı yayına katıldı. Bullock, 8 yaşındaki kızı Laila’yı dün ilk kez kameralar karşısına çıkarttı. Sizce de çok tatlı değiller mi?🥰 #sandrabullock #facebook #canliyayin #haber #magazin