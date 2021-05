El príncipe Harry confiesa que quería renunciar a la realeza desde los 20 años: “Fue como un zoológico”

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle sacudieron a la realeza británica con sus revelaciones en la polémica entrevista con la reconocida periodista Oprah Winfrey. Sin embargo, el hijo menor de la princesa Diana no se ha detenido solo allí.

Recientemente, Harry aseguró que su deseo de abandonar la realeza no es algo reciente. Es una intención que lo acompaña desde que tenía 20 años.

Las declaraciones las dio durante su participación en el podcast The Armchair Expert de Dax Shepard. “Cuando tenía 20 años, era un caso de, ‘no quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto, mira lo que le hizo a mi mamá”, confesó el príncipe Harry.

La muerte de Diana influyó mucho en el príncipe Harry

El príncipe Harry aseguró que temía que la historia de su madre, Diana, encerrada en lo que consideró una especie de zoológico y acosada por paparazzis volviera a repetirse con él, su esposa embarazada y su hijo Archie.

“¿Cómo voy a asentarme, tener una esposa y una familia, cuando sé que va a suceder de nuevo?”, contó Harry. “Porque lo sé, lo he visto detrás del telón. He visto el modelo de negocio, sé cómo se ejecuta la operación y cómo funciona, y no quiero ser parte de esto”, agregó.

El príncipe Harry quiso proteger a su familia del mismo destino que tuvo su madre, la princesa Diana/@elteconlarealeza

El hijo menor de Lady Di sacó las mismas fuerzas de su madre para abandonar los privilegios de la realeza y querer ser un ciudadano más común en este mundo, sin las presiones que significa ser un royal.

Tenía tan solo 20 años, pero ya Harry dudaba de querer formar parte de la corona británica: “(Me pregunté) ¿Cómo vas a hacer esto de manera diferente?, ¿cómo vas a hacer que tu mamá se sienta orgullosa?, ¿cómo vas a usar esta plataforma para realmente afectar el cambio y poder darles a las personas la confianza para poder cambiar sus propias vidas?”, sentenció el duque de Sussex.

