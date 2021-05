Las fotos más adorables que Kate Middleton le ha tomado a la princesa Charlotte

La cuenta de Instagram del palacio de Kensington es alimentada por fotos de la propia Kate.

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton ama la fotografía profesional y fue uno de sus sueños que dejó sin culminar cuando se casó el príncipe William y ser parte de la realeza británica.

Y pocos conocen que la futura reina de Inglaterra, cuando su esposo ascienda a la corona británica, es la que siempre ha captado con su cámara profesional los momentos más tiernos de sus hijos, en especial las poses más tierna de su única hija, la princesa Charlotte.

Pero Kate Middleton, a sus 39 años, no solo fotografía a su familia. A ella también le encanta tomar fotos de los sitios y paisajes que visita cuando está de viaje representando a la corona británica.

Ahora sin embargo, a ella lo que más le encanta es retratar e inmortalizar en fotos e imágenes los momentos únicos de su familia.

Su gran amor con Charlotte

Kate Middleton prefiere llevar una vida más íntima, lejos de los focos de los paparazzi, quiere que sus hijos crezcan en un ambiente normal y familiar.

En la actualidad, la cuenta de Twitter e Instagram del palacio de Kensington, son alimentadas a cuenta gotas por la propia Kate con imágenes de sus tres hijos.

Ella es quién decide qué foto quiere compartir de sus hijos, en especial, las de la princesa Charlotte.

Te presentamos las imágenes más hermosas de la princesa Charlotte tomadas por el lente de la cámara de la propia Kate Middleton.

Una de las fotos más tiernas tomadas por Kate Middleton. Esta imagen corresponde al 6 de junio de 2015.

En ella aparece el príncipe George abrazando a su pequeña hermana a pocos días de nacer. Que foto más dulce de ambos hermanos juntos.

El 29 noviembre de 2015 la pequeña Charlotte cumplió sus primeros seis meses de vida. Y Kate no dudó en tomar su cámara y realizar una extraordinaria sesión de fotos de su hija.

Su trabajo fue arduamente halago por todos los detalles que tomó en cuenta para captar las imágenes. Eso sin contar lo difícil que es fotografiar a un bebé inquieto.

Cuando la princesa Charlotte comenzó la guardería el 8 de enero de 2018, Kate Middleton tomó dos fotos adorables más.

Las imágenes fueron captadas por la duquesa poco antes de que la princesa Charlotte se fuera a su primer día de guardería en Willcocks Nursery School, con un hermoso abrigo rojo y una pequeña bufanda rosada.

En esta fotografía, del 2 de mayo de 2018, Kate Middleton quiso hacer una sesión de fotos similar a cuando la pequeña Charlotte nació.

En esta ocasión, la protagonista fue Charlotte abrazando a su nuevo hermano, el príncipe Louis. La imagen también fue usada para celebrar el tercer cumpleaños de la princesa.

En mayo de 2019, Kate publicó dos imágenes tiernas de su hija. Ella jugando en un campo como una niña común y corriente.

Las fotos fueron tomadas en el Palacio de Kensington y en su casa en Norfolk.

En esta segunda imagen de Charlotte en el campo, su mamá Kate expresó:

“Tengo esta foto de Charlotte oliendo una campanilla, y realmente para mí, son momentos como ese los que significan mucho para mí como madre. Intento todos los días incluir momentos como ese, incluso si son pequeños o incluso si no tengo tiempo”, dijo Middleton.

A propósito de su quinto cumpleaños, Kate publicó esta extraordinaria fotografía de Charlotte.

El juego de luces y sombras en la imagen le valieron a Kate un sinfín de halagos. Para muchos, la duquesa de Cambridge es toda una fotógrafa profesional.

Y esta es una de sus últimas fotografías y de las que más ama Kate Middleton: las fotos en familia y en donde se ven felices.

El príncipe William y los niños de Cambridge posaron para otra foto adorable en un columpio en la casa de la familia en Norfolk.

Desafortunadamente Kate Middleton no pudo lograr ser una fotógrafa profesional avalada por alguna institución… sin embargo, eso no significa que su talento no sea reconocido por su familia, e incluso por la Familia Real.

