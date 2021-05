Sara Uribe es una de las presentadoras colombianas más comentadas del momento. Sara Uribe reveló la verdad de su relación actual con Fredy Guarín

En parte, esto es debido a sus más recientes historias, en las que se ha sincerado sobre su situación económica.

Y es que su empresa, “La casa mágica de Sara U” al parecer está teniendo problemas.

Esto, debido a las cuarentenas y restricciones por la COVID-19.

Sara afirmó que debe más de 20 millones de pesos de arriendo en dos de sus sedes.

“Me dejaron quebrada, estoy debiendo más de 20 millones de pesos en arriendo en cada sede y tengo dos. Llamo y me dicen que me van a desalojar”.