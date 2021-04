Sara Uribe es una de las presentadoras más comentadas del país. “Me van a desalojar, estamos quebrados” Sara Uribe habló sobre la situación de su empresa

Saltó a la fama después de pasar por el reality Protagonistas de Nuestra Tele.

Allí se convirtió en la ganadora del premio, junto a Johan Álvarez, quien en ese entonces también era su pareja.

Posteriormente se convirtió en la presentadora de ‘Estilo RCN’, ‘La Kalle’, y ‘Lo sé todo.

El programa más reciente del que ha hecho parte es La Vuelta al Mundo en 80 Risas.

Constantemente da de qué hablar por sus publicaciones en redes sociales.

Y es que la exprotagonista es blanco de críticas por su forma de ser.

Constantemente, Uribe responde con burlas y se defiende de las críticas.

Recientemente ha dado mucho de qué hablar también por su cambio de imagen.

Y es que con mucho esfuerzo, la presentadora ha asegurado que logró subir algunos kilos.

Después de tener a su hijo Jacobo, bajó bastante y desde entonces no había podido recuperar su figura.

Uribe confesó que subió 10 kilos y que ahora está pesando 64 kilos.

Con esto, se ha mostrado más que feliz, pues afirmó que no le gustaba ser tan delgada.

Durante los últimos días el país ha pasado por momentos críticos.

Esto, debido al paro nacional, que se convocó en contra de la reforma tributaria.

Con esta, se pretende aumentar el IVA de los servicios básicos, y varios alimentos de la canasta familiar.

Esto no ha sido bien recibido por los colombianos y en redes sociales muchos han manifestado su descontento.

Y es que, para muchos, esta reforma afectaría a la clase media, lo que podría tener graves consecuencias a futuro.

Varios artistas se han pronunciado en contra del tema, como Santiago Alarcón, Lina Tejeiro, Luisa Fernanda W e incluso Alberto Linero.

Por eso, muchos le preguntaron a la presentadora por qué no se había pronunciado al respecto.

Ahora, lo ha hecho para rechazarla contundentemente y además sincerarse sobre su situación económica.

Afirmó que tiene muchos empleados en su emprendimiento “La casa mágica de Sara U”.

Por eso, para ella es primordial que todos estén bien y que tengan cómo mantenerse.

Razón por la que le preocupa que “están trabajando tres días a la semana, hay toque de queda y a la gente le da miedo salir” y sus ventas han bajado mucho.

Sin embargo, lo que sorprendió a los internautas es que la presentadora tuvo que cerrar otras dos sedes de su empresa.

“Me dejaron quebrada, estoy debiendo más de 20 millones de pesos en arriendo en cada sede y tengo dos. Llamo y me dicen que me van a desalojar”.