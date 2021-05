Hace varios días, Sara Uribe se sinceró sobre la crítica situación de su empresa. Sara Uribe solicitó ayuda del gobierno para ella y otros empresarios

Vale la pena mencionar que la presentadora tiene una serie de centros de belleza llamados “La casa mágica de Sara U”.

Sin embargo, desde que inició la pandemia, ha tenido que cerrar varias sedes.

Además, a través de sus redes sociales reveló que la situación es muy complicada.

Por esto rechazó la reforma tributaria y confesó que está en quiebra.

Le preocupa que “están trabajando tres días a la semana, hay toque de queda y a la gente le da miedo salir” y sus ventas han bajado mucho.

Por esto, ha tenido que cerrar dos sedes más de su empresa, pues ha sido muy difícil mantenerse.

“Me dejaron quebrada, estoy debiendo más de 20 millones de pesos en arriendo en cada sede y tengo dos. Llamo y me dicen que me van a desalojar”.