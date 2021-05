Te explicamos 5 misterios de “La mujer de la ventana”, la película de la que todos hablan

Para “La mujer de la ventana” (The Woman in the Window), el viaje del libro a la pantalla ha sido largo pero es ahora cuando Netflix finalmente la ha traído a su plataforma.

La película está basada en la novela de A.J. Finn (cuyo nombre real es Dan Mallory) y trata sobre una mujer (Adams) que vive en la ciudad de Nueva York y cree que fue testigo de un crimen horrible al otro lado de la calle mientras espiaba la casa de sus vecinos. Por su puesto su estado de salud mental hará que ella misma dude de todo, con lo que te mantendrá sin parpadear.

Ahora sí, si no has visto la cinta, es momento que dejes de leer esto porque estará cargado de spoilers.

¿Quién es Ethan?

Cuando Anna conoce a Ethan Russell, parece ser un inocente joven que le entrega un regalo de bienvenida de su madre. Es un adolescente con problemas que realmente no ama a su madre biológica, asesinó a Pamela Nazin, la asistente de Alistair y desde entonces no puede dejar de atacar.

¿Quién es la verdadera Jane Russell?

Jennifer Jason Leigh interpreta a la verdadera Jane Russell. La primera vez que conocemos a “Jane Russell”, ella es la versión de Julianne Moore, una artista que busca a Anna después de que los niños arrojan huevos en su casa durante la Noche de Brujas y ella sufre un desmayo. Cuando Anna dice: “Eres Jane Russell”, la mujer responde “¿Qué te hace decir eso?”.

Ella nunca confirma su identidad, esquivando hábilmente cualquier pregunta personal. Más tarde, Anna le muestra a David (Wyatt Russell) una foto de la mujer, después de presenciar su asesinato en el apartamento de los Russell. David revela que ella no es Jane sino Katie, la madre biológica de Ethan.

¿Quién es Katie?

David, quien tuvo una aventura de una noche con Katie, revela la verdadera identidad de Katie como la madre biológica de Ethan. Dice que Katie y Alistair Russell estaban en una relación antes de que Katie se fuera a los ocho meses de embarazo. Alistair pasó dos años buscándola y finalmente la encontró en una comuna de metanfetamina Oregon.

Se llevó a Ethan, mientras ella iba a la cárcel. Alistair se casó con Jane y se escondieron de Katie durante años, hasta que los encontró en Boston, a pesar de que Alistair le pagó para que se mantuviera alejada. Finalmente fue asesinada.

¿Quién mató a ‘Jane Russell’, Katie?

Anna deduce que Ethan mató a su madre. Él insinúa que fue porque Katie falló en su trabajo de cuidar a su familia. Después de que Ethan muere, el detective Little revela que los Russell están bajo custodia y el cuerpo de Katherine Melli fue descubierto en Fort Lee.

No está claro cuánto cubrieron los Russell por la muerte de Katie, pero dado que la querían fuera de sus vidas, es posible que ayudaron a deshacerse del cuerpo.

¿Qué es lo que debe tomar Anna?

Anna ha estado viendo al terapeuta Dr. Landy (Tracy Letts) durante casi un año para tratar su depresión. Creyendo que ha reducido su problema con la bebida, el doctor le receta Elevan un medicamento ficticio (pero que hace referencia a uno muy común en el tratamiento para la depresión en adultos) que tiene efectos secundarios cuando se toma con alcohol. Debido a que Anna no ha dejado de beber, experimenta alucinaciones, incluidas las conversaciones telefónicas con su esposo fallecido.

