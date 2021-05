Pamela Díaz sufrió abrupta caída mientras grababa historia: “Me saqué la cr…”

Con un divertido video en su cuenta de Instagram, Pamela Díaz dio cuenta de la abrupta caída que sufrió mientras grababa una historia para la red social.

La animadora compartió el video del momento, en el que aparece conversando con su hija menor, Pascuala. “Buenos días people, ya partimos el día. No hace tanto frío, pensé que iba a hacer más frío. ¿Cierto hija? ¿Cierto hija?”, dijo, mientras jugaba con su hija.

Tras dar varios giros, se ve que su cámara experimenta un brusco movimiento. Fue en ese preciso minuto, que la animadora se cayó al piso. “Me saqué la cresta“, escribió encima del clip, para luego entregar más detalles de lo ocurrido.

Según explicó, su caída se produjo debido a un desnivel que había en la vereda. Pamela Díaz metió su pie en uno de los agujeros que se formaron debido a esto, lo que provocó su desequilibrio.

La caída de Pamela Díaz pic.twitter.com/cNvia3Avn2 — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) May 14, 2021

“People, pueden creer que me saqué la cresta, pero mal. En esa huevá, en esto. Metí la pata”, comentó en el siguiente video.

Pamela Díaz en redes sociales

Hace unos días, la animadora protagonizó otro hilarante momento. Este ocurrió durante una transmisión en vivo junto a la tarotista Vanessa Daroch, quien la desafió a realizar un ritual para conocer el estado de su relación amorosa.

La actividad consistía en poner tres palitos de fósforos separados a igual distancia, incrustados en una vela. Esta última debía colocarse en medio de un plato, cuyos bordes tenían que estar cubiertos por un círculo de sal.

Dos de los palitos representaban a los miembros de la pareja, mientras que el último representaba a un tercero. La verdad se revelaba al encender los fósforos, ya que si el palito del medio se inclinaba hacia el palito de la animadora, significaba que no debía preocuparse, pero si este se iba para el otro lado, indicaba lo contrario.

Pamela Díaz siguió las instrucciones al pie de la letra, para conocer detalles sobre su relación con el periodista Jean Philippe Cretton. Sin embargo, al encender los fósforos estos revelaron una situación distinta a la que esperaba.

“¡Noooo, Pame!“, gritó Daroch. “Quéee, maldito bastardo. Me está caga…“, contestó la panelista de Me Late Prime, antes de que la tarotista le explicara el resultado. “Como el de al medio está más tirado hacia tí, quiere decir que está más contigo, pero hay una tercera persona que está yendo hacia él. Alguien que no lo olvida, no lo deja tranquilo, no quiere dejarlo ir. Distinto es si hubiera quedado para el otro lado, porque es él quien quiere ir hacia el otro lado”, dijo