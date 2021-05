“Me está cag…”: La reacción de Pamela Díaz tras ritual de Vanessa Daroch

Durante una nueva transmisión en vivo, Pamela Díaz conversó con la tarotista Vanessa Daroch, quien la desafió a realizar un ritual para conocer el estado de su relación amorosa.

La actividad consistía en poner tres palitos de fósforos separados a igual distancia, incrustados en una vela. Esta última debía colocarse en medio de un plato, cuyos bordes tenían que estar cubiertos por un círculo de sal.

Dos de los palitos representaban a los miembros de la pareja, mientras que el último representaba a un tercero. La verdad se revelaba al encender los fósforos, ya que si el palito del medio se inclinaba hacia el palito de la animadora, significaba que no debía preocuparse, pero si este se iba para el otro lado, indicaba lo contrario.

“Esto sirve para saber si la persona que está contigo, ya sea casado, pareja, conviviendo, o alguien que te gusta; si es para ti o no, o si te están engañando o no, con la mente, con el pensamiento o realmente engañando“, comentó Vanessa Daroch.

Pamela Díaz siguió las instrucciones al pie de la letra, para conocer detalles sobre su relación con el periodista Jean Philippe Cretton. Sin embargo, al encender los fósforos estos revelaron una situación distinta a la que esperaba.

Pamela Díaz y Vanessa Daroch – Instagram

“¡Noooo, Pame!“, gritó Daroch. “Quéee, maldito bastardo. Me está caga…“, contestó la panelista de Me Late Prime, antes de que la tarotista le explicara el resultado. “Como el de al medio está más tirado hacia tí, quiere decir que está más contigo, pero hay una tercera persona que está yendo hacia él. Alguien que no lo olvida, no lo deja tranquilo, no quiere dejarlo ir. Distinto es si hubiera quedado para el otro lado, porque es él quien quiere ir hacia el otro lado”, dijo.

“Tú estás ahí, incólume. El del medio está como tiradito hacia ti, y hay una tercera persona que está mirando hacia allá. O sea, que todavía no puede sacárselo de la cabeza y olvidarlo“, agregó.