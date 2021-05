Lucero confiesa la verdadera razón por la que no se pondría botox

A sus 51 años bien vividos, Lucero goza de un rostro que revela todas alegrías, esfuerzos y éxitos que ha sabido acumular a lo largo del tiempo. El paso de la edad está ahí, a la vista, y ella nunca se ha sentido menos bella por esas líneas de expresión que se empiezan a asomar.

Es común que las celebridades hagan algo al respecto cuando esto sucede, recurriendo a mecanismos como inyecciones de botox, pero la intérprete de Tácticas de guerra avisó que esa clase de tratamientos no son lo suyo pues valora la naturalidad.

La famosa valora mucho matener sus expresiones intactas.- Instagram @luceromexico.

Lucero revela por qué no usaría botox

La charla surgió con Angélica María y Angélica Vale a través de Youtube, en donde la mexicana aseguró sentirse tentada en recurrir a esa opción, pero finalmente no termina de dar el paso gracias a su hija, Lucerito Mijares.

“Yo ya estoy pensando, porque me preguntan mucho que si me pondría botox y no sé qué. Ya mis arrugas están tremendas, entonces estoy pensando en sí ponerme…”, comenzó la también actriz.

“Aquí Lucerito me dice: ‘Ma, no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá’. Es que me regaña muchísimo aquí esta hija que tengo“, agregó poco después entre risas, porque la joven le insiste que es bella tal como es y no necesita recurrir a la toxina botulínica para mejorar su aspecto.

Lucero siempre se ha mostrado muy segura de su aspecto, sin importar la edad.- Instagram @luceromexico.

De hecho, Lucero afirmó tener sus reservas sobre el botox debido a que no quiere perder su expresión y sonrisa que la distinguen, además que cree que las personas deben representar la edad que tienen.

“He visto mucha gente que ha cambiado de facciones, de maneras de gesticular, entonces, me da miedo no poder levantar las cejas, no poder arrugar los pómulos, cuando me río, la nariz y todo. No soy partidaria de los temas invasivos o de las cirugías”, afirmó a Un Nuevo Día en otra oportunidad, segun Hola.

