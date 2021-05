José Eduardo Derbez cuenta cómo llegó al estrellato sin ayuda de sus papás: “No tenía ni un peso”

Cualquiera pensaría que tener el apellido de José Eduardo Derbez, o el Ruffo materno, le abriría las puertas de la fama en un santiamén, pero para el actor ese no fue el caso. Desde su juventud tomó la determinación de labrarse el camino por su cuenta, algo que no fue nada fácil.

Recientemente abordó algunos de los capítulos más cuesta arriba de su biografía, en donde muchas veces se vio sin dinero ni siquiera para el mercado de la comida y recibió muchos no al negarse a utilizar la influencia de sus padres actores para conseguir un puesto en la televisión.

Ahora el artista mexicano goza de una carrera que construyó sin beneficiarse de la fama de su papá.- Instagram @jose_eduardo92.

José Eduardo Derbez cuenta los retos que atravesó para alcanzar el éxito

“Si yo hubiera usado esas puertas, mi carrera hubiera despegado desde el primer año”, le reveló a Faisy en una entrevista en su canal de Youtube, agregando que no quiso ir por la vía fácil sino hacerlo todo por mérito propio.

“Cuando inicié mi carrera le pedí a mis papás que no me apoyaran nada. Ese fue un momento en el que tuve que echarle muchas ganas y no te imaginas cómo la sufrí, yo me paraba en Televisa a las seis de la mañana todos los días a pedir una oportunidad, nunca utilicé ni el Ruffo, ni el Derbez, ni nada”, añadió.

Sin embargo, cuando estaba a punto de desistir consiguió un chance gracias al productor Pedro Damián en la telenovela Quiero Mis XV. A partir de ahí todo comenzó a mejorar, pero por la falta de experiencia al administrar su propio dinero tuvo que enfrentar una dura crisis económica.

Ser hijo de Victoria Ruffo también le ha agregado presión en su vida profesional.-Instagram @jose_eduardo92.

“Yo vivía con mi exnovia, me quedé literal sin dinero, llegó un momento en el que dije: ‘no tengo ni un peso‘. (…) Al grado mi ex me dice: ‘Oye ¿y el súper?’ y le dije: ‘No tengo dinero ni para una lata de atún, la cuenta del banco está vacía, tengo mil 500 pesos en efectivo y no hay más'”, confesó el actor.

Para recuperarse, tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos, impulsado por su antigua pareja, aunque reveló que ese fue uno de los capítulos más vergonzosos de su vida pero que le sirvió para madurar e independizarse.

