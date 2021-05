Razones por las que Cristina Yang siempre será el mejor personaje de Grey’s Anatomy

Con el reciente anuncio de la ABC sobre la temporada 18 de Grey’s Anatomy surgieron muchas dudas de los fans sobre lo que pasará con la doctora Meredith Grey (Ellen Pompeo) y hasta dónde llevarán el drama en la serie.

Uno de los personajes que más han pedido a gritos es el de la doctora Cristina Yang, interpretado por Sandra Oh. Tras varios de días de especulaciones sobre si volverá o no a la serie, la actriz finalmente respondió y para tristeza de todos, no lo hará.

“Me encanta, sin embargo, y esta es también la razón por la que realmente aprecio el programa … que todavía me pregunten esto”, dijo durante la transmisión del podcast Asian Enough.

Christina Yang es uno de los pocos personajes del programa que se salvó de morir trágicamente, lo que generó sospechas sobre su regreso. Como no será posible, no nos queda más remedio que recordar por qué siempre será la mejor del show.

“Es muy raro, diría yo, poder ver de tal manera el impacto de un personaje. De alguna manera, haces tu trabajo como una burbuja y lo dejas ir. Dejé ese programa, Dios mío, hace casi siete años. Entonces, en mi mente, se ha ido. Pero para mucha gente, todavía está muy vivo. Y aunque lo entiendo y me encanta, he seguido adelante”.

Ella sabe cómo establecer límites y se mantiene firme a sus ideales.

Yang nunca hace nada que no quiera. Aunque se la puede meter en las cosas, su configuración de límites es de primera categoría. Muchas veces, se recuerda a Yang como una mujer dura, y lo es. Pero Yang también nos enseñó que es posible dejarse llevar y saber pasar un buen rato.

Es puro poder femenino

Es que Cristina es toda la definición de girl power en la serie. No se deja de nadie, se mantiene firme a sus convicciones, habla abiertamente sobre su sexualidad y desinterés en tener hijos y encima es capaz de hacer una cirugía a corazón abierto sin titubear. Siempre dio los mejores consejos y se mostró fuerte.

Sin Cristina, nadie habría sobrevivido al accidente de avión

Cristina Yang es la única razón por la que alguno de los cirujanos logró sobrevivir a esa tragedia. Cuando se trata de mantener los pies en la tierra en situaciones de alta presión, Cristina es la maestra. Su trastorno de estrés postraumático después fue brutal, pero salvó a todos los que pudo.

Su amistad con Meredith es algo a lo que podemos aspirar

La relación de Cristina y Meredith merece todo el reconocimiento. Es en ella donde podemos ver el lado más humano y honesto de ambas, especialmente de Cristina. La doctora no dudó en declarar a Meredith como “su persona”, su alma gemela.

Siempre se mantuvo firme cuando se le preguntó sobre tener hijos

Esta es una de las principales razones por las que Cristina Yang es un personaje tan brillante. Aunque es un personaje ficticio, es muy realista en torno a la conversación actual sobre las mujeres que no quieren hijos. La cirugía es su pasión y no piensa dedicar su tiempo a la maternidad.

Todo lo que hizo Cristina durante el tiroteo en el hospital fue increíblemente valiente

Meredith intentaba ser valiente pero muchas veces actuaba de forma imprudente. Cristina siempre fue capaz de mantener la calma para las dos. Durante todo el episodio del tiroteo en el hospital, Cristina fue una verdadera heroína. Nadie trabaja mejor bajo presión que ella.

Más de este tema

Grey’s Anatomy confirma temporada 18 y revela el destino de Meredith

Grey’s Anatomy podría terminar con la muerte de Meredith

Ellen Pompeo felicita a los trabajadores de la salud al estilo Grey’s Anatomy

Te recomendamos en video