Muere el padre Adele: así fue su tormentosa relación con el hombre que la abandonó

Adele recibió un duro golpe y es que su padre, Mark Evans, falleció a los 57 años debido al cáncer intestinal con el que batalló por años.

Según el medio británico The Sun, la cantante está afectada por la noticia, a pesar de haber tenido una relación difícil y complicada con su progenitor.

Así fue la tormentosa relación de Adele con el hombre que la abandonó

El padre de la famosa cantante la abandonó cuando ella tenía solo tres años cuando ella estaba de vacaciones escolares en Gales con sus abuelos paternos.

“Perder a mi padre fue lo peor que me ha pasado. Lo amaba mucho. Él lo era todo para mí. Una de las cosas más difíciles para mí es saber que él nunca me ha visto actuar como cantante, que nunca ha visto en lo que me he convertido”, confesó la cantante hace unos años.

Sin embargo, su padre regresó a su vida y quería recuperar la relación con su hija y conocer a su nieto, el hijo que la cantante tuvo con su exesposo, Simon Konecki.

Pero, el camino no fue fácil, pues la celebridad intentó darle una oportunidad a su padre, pero se decepcionó cuando Mark ofreció entrevistas hablando sobre su vida personal.

En el 2011 el hombre se refirió a la vida amorosa de Adele, algo que a ella no le agradó y la hizo molestar, haciendo que la reconciliación entre ellos fuese imposible.

“No volverá a tener noticias mías. Volver después de diez años y decir: ‘Tal vez su problema con los hombres se reduzca a mí’. Está jodidamente arruinado. ¿Cómo se atreve a hacer comentarios sobre mi vida? Hace que me hierva la sangre”, dijo la cantante en ese entonces.

Su padre se mostró arrepentido

Pero, años más tarde su padre expresó que lamentaba todo lo que había ocurrido entre ellos y que solo quería recuperar a su hija y conocer a su nieto.

“No debe tener ninguna duda de que quiero verla, saber qué le pasa y demostrarle que la quiero y necesito desempeñar un papel en su vida. Pero obviamente se ha puesto en mi contra y me siento impotente para hacerle cambiar de opinión”, dijo tras escribirle cartas a Adele sin obtener respuesta.

En el 2017, cuando Adele hizo historia en los Grammy y obtuvo 5 premios, ofreció un discurso en el que expresó que no amaba a su padre.

“Gracias a mi representante, porque mi regreso ha sido completamente planeado por él. Lo has hecho de un modo increíble y te lo debo todo. Hemos estado juntos durante diez años y te amo como si fueras mi padre. Te amo tanto. No amo a mi padre, eso es lo que pasa, así que decirlo así no significa mucho. Te amo como amaría a mi padre”, dijo la cantante.

Se desconoce si finalmente volvieron a hablarse o tener algún tipo de contacto, lo cierto es que, aunque Adele sostuvo una tormentosa relación con su padre, eso no impide que su muerte le duela.

