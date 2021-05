Si alguien sabe de estilo y elegancia esa es Jennifer Aniston, y es que la actriz es todo un icono de la moda.

A sus 52 años, la celebridad luce espectacular y tiene un gran gusto con el que impone tendencias en todo momento.

Jennifer Aniston enseña cómo llevar jeans de la forma más elegante a los 50

Recientemente, la actriz reapareció en una fiesta nocturna en West Hollywood y deslumbró como siempre con su elegancia.

Jennifer llevó unos jeans con bota desgastada que combinó con una blusa negra con escote en V y complementó con unos botines también negros.

De esta forma mostró la forma más elegante y sofisticada de llevar un jean a los 50 años o más, y lucir moderna y rejuvenecida.

“Amé su look”, “me encanta cuando usa jeans”, “wow parece de 20”, “definitivamente los años no pasan por ella”, “Jenn tiene el mejor estilo”, “que hermosa se ve la amo”, y “de los mejores looks que le he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La celebridad llevó su cabello suelto y por supuesto tenía una mascarilla para protegerse del Covid 19.

El look “total black” de Jennifer en el trabajo

La celebridad hace unos días publicó un elegante “total black” que llevó en el trabajo, durante las grabaciones de The Morning Show.

Jennifer posó sentada llevando un pantalón, suéter, blazer, pantimedias y tacón en tono negro, realzando su clase como siempre.

No es la primera vez que la celebridad lleva un “total black”, sin duda el negro es de los tonos preferidos para sus atuendos y es algo que debemos aprender de ella.

Y es que el negro es un color elegante y neutro que combina con todo, realza tu estilo y además te ayuda a lucir estilizada.

