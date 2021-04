El sencillo truco de Jennifer Aniston para lucir más alta y estilizada con jeans

Si alguien sabe de estilo y moda esa es Jennifer Aniston, pues la actriz de 52 años es toda una fashionista y por años ha dado grandes lecciones.

La actriz tiene un gran gusto por la moda, y cada prenda que usa se convierte en tendencia de inmediato, incluso sus looks de Rachel en Friends aún son copiados.

Además, tiene trucos de moda que son muy sencillos y todas debemos probar, como el que usa con sus jeans para lucir más alta.

El sencillo truco de Jennifer Aniston para doblar el ruedo del jean y lucir más alta

La celebridad dobla el ruedo de sus jeans constantemente, y esto lo hace para lucir más alta y estilizada.

La clave está en doblarlos hasta llegar cuatro dedos por encima del tobillo, aproximadamente.

Esto dejará ver un poco de piel, dando espacio y aire entre el jean y el calzado y generará un efecto visual de mayor altura.

Puedes aplicar este truco con cualquier tipo de jean y pantalón, y la mejor idea para lucir más estilizada es llevar tacones.

También puedes lucir zapatos de un tono similar al del pantalón, para lograr un mayor efecto.

Jennifer ha usado este truco con jeans rotos, vaqueros, y boyfriend jeans, aportándole mayor elegancia y estilo a su atuendo, y combinándolo con tenis, algo que también es aceptable.

Ya al doblar el ruedo del pantalón conseguirás el efecto deseado y te dará una imagen de mayor altura.

Selena Gomez copia icónico look de Jennifer en Friends

Como dijimos anteriormente, los looks de Jennifer Aniston como Rachel en Friends aún son copiados, y prueba de ello es Selena Gomez.

Y es que la cantante se encuentra grabando la serie Only Murders in the Building, en Nueva York y en una de las escenas lleva un look como el de la recordada Rachel.

Para una escena Selena llevó una mini falda de cuadros con un suéter blanco, cuello alto, luciendo idéntica a Jennifer Aniston.

