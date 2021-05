Con JLo más cerca de Ben Affleck, ahora Alex Rodríguez publica foto junto a su ex esposa

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez siguen dando mucho de qué hablar después de la ruptura.

Como ya es por todos conocido, se ha hablado de un acercamiento de la diva del Bronx con su ex Ben Affleck y ahora A-Rod también ha hecho lo propio publicando junto a su ex esposa Cynthia Scurtis.

Esto ha generado intrigas en las redes sociales donde muchos se preguntan si la ex estrella del MLB le quiso enviar un mensaje a JLo.

JLo y Alex Rodríguez terminaron su relación, pero no han dejado de ser noticia/@infiltradas_mx

Rodríguez y Scurtis se casaron en 2002. La pareja dio la bienvenida a sus dos hijas: Natasha y Ella, antes de que Scurtis finalmente solicitara el divorcio en 2008, pocos meses después del nacimiento de su hija menor Ella.

Alex Rodríguez junto a su ex coincide con cercanía de JLo y Ben Affleck

En sus documentos de divorcio, Scurtis citó el “abandono emocional” debido a “asuntos extramatrimoniales y otras conductas inapropiadas conyugales”, acusando en ese entonces al ex de JLo de ser infiel durante su embarazo.

Por este distanciamiento es que ha causado intriga a todos que ahora Alex Rodríguez, de 45 años, acudiera a Instagram para compartir una serie de fotos con su familia, incluyendo su ex esposa en un evento del Boys and Girls Club of America.

Alex Rodríguez subió una foto en la que aparece con su esposa que ha causado intriga entre los usuarios de redes sociales/@arod

En su pie de foto para la publicación, Rodríguez reveló que la organización lo incorporó al Salón de la Fama de Exalumnos. “Esta noche fue personal”, escribió. “Me siento increíblemente honrado y conmovido de ser incluido en el Salón de la Fama de Boys & Girls Club”.

La ex estrella del béisbol trajo a sus dos hijas para el evento y compartió una foto con ellas como la primera instantánea en su publicación de Instagram. Pero los fanáticos pronto se sorprendieron al ver que Rodríguez decidió incluir una película con Cynthia Scurtis.

“Extrañas a JLo ¿no?”, “Es una indirecta para que, así como JLo está haciendo su vida, tú también. Es lo que entiendo que quieres decir”, “¿Por qué ahora subes una foto con tu ex?, “ ¿Es un mensaje para Jennifer?” y “Por fin apareces y muy bien acompañado”, fueron algunos de los mensajes que arrojó la instantánea del ex yanqui de Nueva York.

