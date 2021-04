Las críticas a las hijas de Issabela Camil muestran el lado más cruel de la sociedad

Issabela Camil posó por primera vez junto a toda su familia, sorprendiendo a todos. La actriz aparece junto a su esposo Sergio Mayer y sus hijas Antonia y Victoria Mayer Camil. También aparece Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio y la pequeña Mila.

Eso sí, los usuarios de redes sociales no perdonaron ni el más pequeño detalle y entre los halagos y buenos deseos también plasmaron crueles críticas sobre el aspecto de las niñas.

Especialmente Antonia y la pequeña Mila fueron blanco de críticas por no estar “bien peinadas” y arregladas.

“A la niña chiquita como que la agarraron de a ultimo. No va con el estilo de los demás”. “Por dios tanto dinero y glamour y no pueden peinar a esas niñas !!!”. “No le echaron nada de ganas a la foto”. “Porque no se molestaron en que la nieta de Sergio Mayer saliera volteando a la cámara y peinada”. “¡¡Una peinadita a esas niñas!!”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.