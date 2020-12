Las críticas a Issabela Camil tras la muerte de su papá demuestran la falta de empatía del mundo.

Este fin de semana falleció el empresario Jaime Camil Garza a causa de septicemia, una infección grave y potencialmente mortal que lo llevó a ser hospitalizado por varios días sin que los médico pudieran hacer nada por salvarlo.

El padre de los actores Jaime e Issabela Camil siempre fue una figura importante en el medio, consiguiendo la admiración de muchos por su gran carisma y habilidad en los negocios.

''Con lágrimas en mi corazón lamento mucho que JCG ya no seguirá luchando. En cualquier momento parará su corazón, fue tan generoso que nos permitió a todos y a cada uno de nosotros despedirnos de él. En cualquier momento deja de luchar. Gracias por tu cariño siempre'', fue lo que escribió Sergio Mayer en sus redes sociales para informales al público lo que estaba sucediendo.

Así mismo, el cantante y político también confirmó el momento del fallecimiento.

Finalmente se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. Gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos, te llevo siempre en mi corazón — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) December 7, 2020

Issabela fue la primera en publicar una fotografía, acompañada de unas emotivas palabras para recordar a su padre:

''Abrazada de ti para siempre. Te amo pa'', escribió junto a una emotiva fotografía en blanco y negro en la que se les puede ver abrazados.

Sin embargo, sin importar el dolor que está atravesando, la actriz se convirtió en blanco de críticas por parte de quien sólo la señala "por no ser hija del empresario".

"La autollamda Isabela Camil no es hija de Jaime Camil Garza ni hermana de Jaime Camil hijo. La mamá de esta se casó con Camil Garza y traía a Isabela de su otro matrimonio, su nombre real es Erika Ellice Sotres Starr …esta tipa se puso el apellido Camil porque vende bien",, comentó una usuaria en redes sociales.

Entre los comentarios que circulan sobre Issabela están aquellos que la llaman "oportunista" por aprovecharse del apellido o que sólo está "haciendo circo" por alguien que ni siquiera es su padre.

Lo único que queda claro es la falta de empatía que existe.

Por suerte, entre los comentarios negativos, están aquellos de quienes apoyan y entienden el dolor que está atravesando la actriz más allá de su historia familiar.

"Si era o no eso no importa, ambos se amaban como padre e hija y el dolor de la pérdida de un ser querido es muy triste. bendiciones". "¡Qué horror lo que escribe la gente! tienen el alma llena de envidia, a quien le importa si era se papá o no, él señor la crió, eso es lo que importa y el cariño que ella siente por él!". "Para ella era su papá es más padre el cría que el que engendra", fueron algunos de los comentarios de quienes mostraron apoyo para Issabela frente a los detractores.

Sí, Issabela no es hija biológica de Camil Garza pero en cierto modo lo fue para el empresario ya que ella llegó a su vida cuando tenía apenas 6 años. Sus padres biológicos son el mexicano Armando Sotres y la modelo estadounidense Tony Starr. Issabela tiene otra hermana, Kali, quien también fruto de ese matrimonio.

Fue en los años 80 que Tony Starr contrajo terceras nupcias con Jaime Camil Garza. Aunque no tuvieron hijos juntos, formaron una numerosa familia ya que ambos tenían hijos de sus relaciones anteriores, los cuales se adoptaron como hermanos.

"Yo llego a vivir con Jaime a los 6 años. Lo quiero muchísimo, es mi padre. Muchas veces la gente dice sí pero no es…pero es que ¿qué sí es y qué no? ¿Quién decide? Nosotros todos somos una familia, con el mismo apellido y el mismo amor (…) Nunca tendré otro amor como el de Jaime Camil Garza", dijo Issabela en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Las pérdidas duelen y más cuando se trata de un padre amoroso como lo fue Camil. Para Issabela él era su padre pues biológico o no, fue quien se encargó de guiarla y cuidarla; le dio su apellido y la crío con amor. Dicen que un padre no es el que engendra sino el que cría y para ella él siempre fue su figura paterna, así como Jaime Camil siempre ha sido su hermano.

En estos tiempos tan carentes de sensibilidad y empatía, no hay nada más poderoso que el respeto al dolor ajeno así que es momento de frenar esos ataques que no suman nada positivo.

