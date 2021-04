Ricky Martín, Erza Miller y otros famosos que fueron criticados por usar tacones

¿Hombres con tacones altos? Claro que sí. En los últimos años se ha visto una tendencia de celebridades masculinas vistiendo con zapatos altos y hasta vestidos en las alfombras rojas y portadas de revistas.

Mientras que para algunos esto parece absurdo y algo que va en contra de las reglas sociales, para otros es una forma de acabar con la masculinidad tóxica en todo el mundo.

Es momento de dejar de etiquetar lo que usamos. Los tacones no son exclusivos de las mujeres así como los pantalones y corbatas no son exclusivas de los hombres. Es como seguir pensando que el rosa es de niñas y el azul de niños. Hoy más que nunca debemos aplaudir a todos aquellos que están rompiendo con los estereotipos que nos han atado por siglos.

Ricky Martin

Instagram/ Ricky Martin

El cantante sorprendió con su reciente aparición en la portada de la revista Schön! pues además de presumir su barba platinada, posó con unos pantalones de mezclilla ajustados y unas botas de tacón. Entre la lluvia de halagos también recibió comentarios de fans decepcionados”por haber “aplastado” su hombría. Pero ¿qué significa la hombría de todos modos? Cada quien define su propio valor lejos de lo que los demás opinen.

Ezra Miller

Instagram/ Ezra Miller

El actor de We Need to Talk About Kevin se ha convertido en una especie de embajador Queer, demostrando que quienes se definen en esta categoría tienen derecho a ser ellos mismos y expresarse sin ser juzgados u odiados. Muchos lo han criticado por no entender “qué es” o qué es lo que quiere transmitir pero la respuesta es: ser lo que quieras ser. Él mismo dice que no encaja con lo que es normal y por eso mismo lo desafía, porque para él es más divertido ser lo que quiera ser, cuando quiera serlo.

Sam Smith

El cantante ha sido una gran inspiración con su viaje de aceptación. En 2019 Sam se declaró abiertamente como persona no binaria a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Esto significa que en vez de referirse a su persona como él o ella, solicitó que sean ellos/ellas para que sea una manera neutra. El intérprete de Stay With Me se ha presentado en varias ocasiones con tacones y smokin pero también con vestidos y otros looks que rompen estigmas.

Jaden Smith

Jaden ha dejado claro que es un fanático de las faldas y los vestidos, y quiere que todos sepan que no usa ropa de “niña” sino una moda que transforma el género. Incluso lanzó una línea de ropa de género neutro llamada MSFTSrep y encabezó una campaña de Louis Vuitton, donde lució un look completo de ropa de mujer. Por supuesto que los tacones son parte de su look y aunque ha sido señalado por querer “llamar la atención” él se limita a decir que usará lo que quiera usar y punto.

Elton John y Prince

Dos grandes íconos de la música que siempre rompieron estereotipos con sus extravagantes outfits sobre el escenario. Para ambas estrellas lo único que importó era sentirse libres con sus propias reglas. En su momento fueron muy criticados y cuestionados pero al final su talento y su determinación por defender sus creencias superó las habladurías.

Más de este tema

La explicación a por qué Ezra Miller se viste de mujer

10 veces en las que Ezra Miller rompió todos los protocolos por su rebeldía

Ricky Martin se pone tacones y demuestra que es el más sexy

Te recomendamos en video