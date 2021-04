Lois Wilkerson y otros personajes que hoy entendemos más que nunca

Existen personajes ficticios que marcaron nuestra infancia de muchas maneras. Mientras que algunos los veíamos como héroes y un ejemplo a seguir, otros eran los villanos de la historia, odiosos y amargados. De niños, teníamos una visión muy diferente de la vida y ahora que somos adultos, el juego ha cambiado por completo.

Es así como de pronto entiendes al personaje que se quejaba de todo, el que vivía enojado porque tenía deudas que pagar o el que prefería estar alejado de todos por preferir el silencio y su paz mental Aquí te dejamos algunos personajes que antes no entendíamos y ahora hasta nos identificamos con ellos.

Tranquila, no es que seamos unas amargadas pero es imposible negar que algunos memes en los que aparecen estos personajes representan situaciones de la vida adulta muy reales.

Lois (Malcolm)

“¡¿Te parece que somos ricos?!”

A lo largo de siete temporadas vimos a Lois perder el juicio frente a las fechorías de sus hijos y la falta de carácter de su esposo. Siempre estaba de mal humor, gritando y peleando con todos, tenía métodos muy extraños para criar a Malcolm y sus hermanos. Sin embargo, se puede decir que ahora la entendemos un poco más. Su insistencia con ahorrar dinero, aprovechar el tiempo, tener metas ambiciosas y una casa en orden es parte de nuestros objetivos como adultos, ¿no? Al final siempre logró que sus hijos tomaran el camino del bien. Y siendo honestas, ¿quién no enloquecería con una familia así?

Calamardo (Bob Esponja)

Este es quizá uno de los personajes más amargados animados con el que crecimos. Para muchos de nosotros, Calamardo era odioso, nunca cedía a la diversión que ofrecían Bob Esponja y Patricio, se quejaba de todo y no parecía querer ser mejor persona. Si algo hemos aprendido con la adultez es que la vida no es nada fácil y Calamardo nos representa con esos litros de café y necesidad de unas vacaciones lejos de todo.

Charlotte Pickles (Rugrats)

La mamá de Angélica Pickles realmente pasaba desapercibida cuando éramos niños. Incluso muchos podíamos pensar que era una madre terrible y una mujer histérica pero hoy podría decirse que es un personaje ejemplar. Es decir, es directora ejecutiva de su propia empresa, es quien lleva todo el control de la casa, el bienestar de su hija es su prioridad y además tiene frases muy empoderadoras.

“¡Si Angélica va a triunfar en una estructura de poder dominada por hombres debe comer, beber, respirar y sudar amor propio!”

Lady Tremaine (La Cenicienta)

Por obvias razones no podemos defender las acciones de esta villana pero también hay algo que nos acerca a ella y es esa imagen en la que se ve acostada en su cama junto a su gato. Ella nos representa cuando odiamos levantarnos temprano por las mañanas.

Yzma (Las Locuras del Emperador)

Otra villana Disney que nos representa por ese mal humor y poca tolerancia. Imposible olvidar sus caras cuando tiene que lidiar con las quejas de Kuzco, cuando le cantan feliz cumpleaños o cuando aparece tomando su sueño de belleza con todo y la mascarilla de pepino. “¡Estaba soñando con Ricky!”

El Grinch

Por último en esta lista de adultos amargados pero con causa tenemos al Grinch. Sí, algunos llegamos a ese momento de la vida en el que entendemos por qué tenía una lista de razones por las que no debería asistir a una reunión. El Grinch no sólo aplica para la temporada navideña, también para todo aquello que requiera convivencia humana. La adultez es caos puro así que nada como tener un espacio lejos de todos de vez en cuando. “Cita conmigo mismo, esa no la cancelo”: Gracias por la idea, Mr. Grinch.

