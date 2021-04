Series románticas en Netflix que nos sacarán suspiros y risas por partes iguales

Si eres fanática del cine romántico, seguramente muchas veces te parecerá que dos horas son insuficientes para disfrutar de historias cargadas de risas, amor y mucho drama, algo a lo que Netflix le ha hecho caso.

Atendiendo los llamados de atención de los seguidores del género, el servicio de streaming ya tiene varias producciones similares tipo series con las que podrás disfrutar en un capítulo tras otro de los devenires del corazón.

Mejores series románticas en Netflix

Valeria

Valeria es una de las series españolas mejor valoradas en Netflix.- Pinterest Vyral News.

No lo decimos solamente nosotros. La crítica también ha alabado esta producción española que gira en torno a un grupo de amigas y especialmente en Valeria, una escritora que atraviesa un mal momento sentimental, aislada emocionalmente de su marido, y estancada a nivel profesional, por lo que se propondrá hacer un cambio.

A tres metros sobre el cielo

Esta historia sobre un romance de verano te atrapará.- Pinterest Trendencias.

Si te gustó la película que inspiró su creación, no puedes perderte esta nueva versión de Netflix. En ella se muestra a Summer, una joven que anhela abandonar su pequeño pueblo y descubrir el mundo, pero todo cambia cuando conoce a Ale, un motociclista rebelde.

Amor ocasional

En un intento de ayudar a Elsa a olvidar a su ex, sus mejores amigas contratan a un acompañante masculino para que le devuelva la fe en el amor. Lo que sucede a partir de entonces es para reírse a carcajadas con las aventuras de este grupo de mujeres francesas que se apoderaron de Netflix en 2018.

Un lugar para soñar, de lo más visto en Netflix

Es una de las series románticas más populares de Netflix.- Pinterest Netzwelt.

Si todavía no has visto esta serie de Netflix, te estás perdiendo de uno de los títulos favoritos por la audiencia pues se ha vuelto tendencia en varias oportunidades gracias a las vivencias de una enfermera que se muda de Los Ángeles a un pequeño pueblo para rehacer su vida y consigue que las cosas no son tan tranquilas como aparecen.

