El comunicado de Cata Vallejos por viaje al extranjero: “No volveré a Chile”

El pasado martes, Cata Vallejos utilizó su cuenta de Instagram para compartir un comunicado sobre su salida de Chile. La influencer ha estado en el centro de la polémica debido a su reciente viaje a Colombia, en donde se reencontró con su pareja, el actor argentino Nacho Di Marco. El hecho le valió una serie de críticas, especialmente por el difícil momento que atraviesa su país natal por la pandemia de Covid-19.

Su actuar incluso fue abordado en algunos programas de televisión como Zona de Estrellas, en donde incluso uno de sus panelistas señaló: “Esta niñita es bastante irresponsable”. Tras días de silencio, Cata Vallejos rompió el silencio a través de un comunicado en el que además de explicar las circunstancias en las que se dio su salida, apuntó sus dardos contra el gobierno, a quienes acusó de dejarla “de mentirosa”.

El comunicado de Cata Vallejos

“Respecto a mi salida de Chile. Quisiera pronunciarme oficialmente respecto de todas las acusaciones que se han realizado sobre mi salida de Chile el día viernes 23 de abril. Particularmente, me tomaré este espacio y este tiempo para aclarar y a la vez emplazar a todas aquellas personas que no solo han emitido juicios de valor u opiniones, sino que se han realizado graves acusaciones“, partió diciendo.

“En primer lugar, me parece inaceptable que incluso, autoridades del gobierno de Chile, en puntos de prensa señalen que ‘la señal que di no fue la correcta, porque no dije la verdad‘, dejándome de mentirosa, lo que me parece bastante grave”, señaló categóricamente.

“Al respecto quisiera aclarar que para salir del país, tuve que realizar, como cualquier ciudadano, diversos trámites entre los cuales estaba acreditar que mi salida se debía a que residiría en el extranjero, particularmente en Perú. Dicho permiso fue tramitado en Comisaría Virtual y aprobado por el gobierno de Chile”, precisó.

¿Por qué viajó a Colombia?

Sobre su estadía en el caribe, Cata Vallejos explicó: “Actualmente me encuentro en Colombia, porque dicho país acepta turistas cumpliendo con ciertos protocolos sanitarios, los cuales cumplí al igual de cientos de personas que se encuentran hoy en este mismo lugar”.

“Además de lo anterior, quiero hacer presente que si me fui de Chile fue para residir en Perú. No volveré a Chile, hasta que las políticas sanitarias me permitan regresar a visitar a mi familia y mis amigos”, aclaró

Comunicado de Cata Vallejos por viaje al extranjero – Instagram

Por último, se refirió a la respuesta que entregó a una seguidora que la cuestionó por viajar al extranjero en pandemia. “La que puede, puede, y la que no, aplaude como tú”, dijo en aquella ocasión. “Quiero hacerme cargo de la respuesta que le di a una persona que me increpó por viajar en pandemia, a lo cual yo contesté de forma inadecuada y pido disculpas a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas con mi respuesta”, dijo.

Cata Vallejos explicó que “esa respuesta surge luego de recibir cientos de insultos y groserías“. “Soy ser humano y mi reacción natural fue la ironía. Sé que no fue correcto y por eso pido las disculpas pero también pido entiendan mi situación”, cerró.