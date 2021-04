Eliana Albasetti recibe ola de críticas tras apoyar a Cata Vallejos

Por estos días, Cata Vallejos se ha vuelto el centro de atención debido a su reciente viaje a Colombia en medio de la pandemia de Covid-19. La influencer viajó hasta el caribe para reencontrarse con su pareja, el actor argentino Nacho Di Marco. Las críticas se han hecho sentir a través de ácidos comentarios en Instagram, los que recientemente también afectaron a Eliana Albasetti, actriz animalista y vegana.

Lo anterior se vio en una de las últimas apariciones de Vallejos en la plataforma, en la que compartió una fotografía desde el hotel en que se encuentra hospedando. “¡Vivir, de eso se trata la vida! ¡Les deseo todo lo que me desean multiplicado por mil!“, escribió.

Cata Vallejos en Colombia – Instagram

Eliana Albasetti recibió una serie de críticas

Tras la publicación, muchos criticaron a la influencer por sus reiterados viajes durante la pandemia. Sin embargo, también hubo quienes la defendieron o demostraron su apoyo mediante comentarios. Tal fue el caso de Albasetti, quien reaccionó con el mensaje: “Maravillosa ❤️🙌”.

Esto provocó la molestia de muchos, pues la actriz es conocida por sus intereses animalistas y dieta vegana, lo que incluso le valió una portada en Chilevisión Noticias en diciembre del año pasado debido a que junto a Paul McCartney y Xuxa, firmaron una carta impulsada por Veganuary para promover el veganismo “para proteger el planeta y prevenir pandemias”.

“Si actuamos ahora, el futuro puede ser mejor. Así pues, avancemos al 2021 con positividad y determinación para hacer todo lo que podamos para proteger nuestro planeta, sus espacios salvajes y la salud y el bienestar de todos sus habitantes. Para ello, debemos cambiar nuestra dieta”, señalaba la misiva.

En redes sociales, los usuarios respondieron el mensaje de Eliana Albasetti cuestionando su apoyo a la influencer. “Comadre, andas funando temas animalistas (que lo encuentro maravilloso) ¿y esto te parece cuerdo?“, dijo un hombre.

Sin embargo, la actriz se defendió. “No sé si sabias pero ella decidió irse a vivir a Perú, no va a volver. No tiene nada de ilegal. Ahora, si se entendió mal o si un programa tv lo quiere hacer ver mal, es otra cosa. Tengo varias amigas que se fueron del país, por uno u otro motivo y les deseo lo mejor. Un saludo y que estés bien”, puso.

“Ella no está en Perú, está en Colombia de vacaciones utilizando un permiso que se supone es por razones humanitarias y/o de emergencias, no se mal entendió nada. No hablo por ti, ya que al menos has sido más educada que [email protected] en hacer tu defensa, pero da lata que siempre justifiquen las críticas con que es envidia, con que la gente le falta ser positiva y todas esas cosas, muchos trabajamos en salud y es penoso ver gente sufriendo todos los días”, remarcó otra usuaria.

“Defiendes ‘la vida animal’ pero la de los seres humanos te da lo mismo… En fin la hipocresía… Veganos siendo veganos”, dijo otra persona, mientras que otra comentó: “tú doble estándar está a otro nivel”. “Mal ahí Eliana”, “me parece que no deberías prestarle ropa. Mintió para salir, se rió de todo un país”, dijeron otras.