Cata Vallejos tras viajar en pandemia: “Me están haciendo mierda y no entiendo por qué”

Desde hace unos días, Cata Vallejos se ha convertido en blanco de críticas debido a sus declaraciones y acciones en medio de la pandemia de Covid-19.

Primero, la influencer reveló que tuvo el virus indicando que le dio “como un resfriado no más”, para luego señalar que “la fórmula para enfrentar lo que sea es ser positivo en la vida”.

Posteriormente, le respondió a una seguidora que la criticó por su anunciado viaje a Colombia, uno de los países más afectados por la pandemia, a donde habría sido invitada para participar de un video musical. “Viajando en pandemia. ¡Bravo!“, escribió la usuaria, a lo que Cata Vallejos contestó: “La que puede, puede. Y la que no, aplaude como tú“.

Cata Vallejos reaccionó a las críticas

En medio de la polémica, la influencer con más de un millón de seguidores en Instagram, alzó la voz tras la serie de comentarios rechazando su actuar.

“Llegué a Cartagena de Indias. Me vengo a reencontrar con mi pololo y me di cuenta de que mis amigas me habían escrito por WhatsApp, diciendo que mucha gente me estaba comentando la foto que subí hace un par de días, cosas muy feas. Me están haciendo mierda, básicamente, y no entiendo por qué“, dijo.

Cata Vallejos y Nacho Di Marco en Cartagena de Indias – Instagram

Sin embargo, no fue todo, ya que el pasado domingo compartió una fotografía junto a su pareja, el actor argentino Nacho Di Marco, con quien se encuentra en Cartagena de Indias. “Quiero volar contigo”, escribió la influencer, quien nuevamente se llenó de mensajes negativos.

“Mientras los demás se siguen muriendo por el covid, irresponsables de mierda. Cómo no van a tener un poquito de empatía“, dijo una persona, mientras que otra invitó a dejar de seguirla con el hashtag #yonosigoacatavallejos. “¡Dejen de seguirlos! ¡Cuando se queden sin seguidores van a ser humildes y empáticos! #yonosigoacatavallejos #yonosigoacatavallejos“, puso.