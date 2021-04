Alejandro Fernández presume su abdomen tonificado a los 50 y le dicen que es como el vino

Después de superar al Covid-19 y cumplir 50 años, Alejandro Fernández apareció en sus redes sociales mostrándose más sexy que nunca para celebrar la vida que tantos éxitos y felicidades le ha dado.

Sin embargo, para las seguidores de El Potrillo no pasó desapercibido el cuerpo del cantante que se muestra igual de tonificado que en sus mejores años, lo que le valió cientos de halagos admirando la gran juventud de la que puede alardear entrado en su quinta década de vida.

Alejandro Fernández impacta con sus abdominales

Aunque el cumpleañero fue el intérprete de Me dediqué a perderte, el regalo lo recibieron los más de 2.8 millones de seguidores que están al día de sus actualizaciones mediante Instagram, con una sensual foto de su torso descubierto que se llevó más de 248 mil ‘me gusta’.

El cantante mostró cómo se conserva.- Instagram @alexoficial.

“Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme seguir creciendo y por darme la salud y la fuerza necesaria para disfrutar lo que me queda de camino. Hoy, a mis 50 años, ¡me siento mejor que nunca!”, escribió sinceramente el mexicano al reflexionar sobre la mitad de siglo que alcanzó.

Como era de esperarse, su postal levantó muchos elogios de los fanáticos quienes le manifestaron que “parece que te has equivocado con el número. Pusiste 50 pero sabemos que tienes 30 como mucho”; “estás mejor que nunca”; “¡Ay! Qué calor me acaba de entrar de forma repentina”; “Como los vinos”; “Tal y como me lo recomendó el doctor”; “Qué buena cosecha la del 51”; “No antojes”, se lee en los comentarios.

El cantante se mantiene enfocado en llevar una vida sana.-Instagram @alexoficial.

Todo esto llega después de varios meses muy movidos para Alejandro Fernández pues recibió a su primera nieta, superó el Covid-19, tuvo que cancelar su presentación en los Latin American Music Awards el pasado 15 de abril y despidió a su mascota, una perrita llamada Coco, que lo acompañó por más de 10 años.

Pese a esto, el hijo de Vicente Fernández aseguró recientemente encontrarse muy bien y hasta enamorado de una misteriosa mujer en una entrevista con El Gordo y la Flaca, reseñó People en Español.

