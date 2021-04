Las declaraciones más polémicas de Luis Miguel sobre su paternidad

La segunda temporada de Luis Miguel: La serie ha vuelto a encender la curiosidad por la vida del enigmático cantante. Ya han sido revelados varios detalles, especialmente sobre la desaparición de Marcela Basteri sin embargo, aún queda mucho por descubrir.

La temporada se ha enfocado en la atropellada relación de El Sol con su hija Michelle Salas y la constante negación que tuvo a ejercer su paternidad.

Y es que aunque se sabe de las mujeres que formaron parte de su lista de romances, sólo una fue la que le dio un giro de 180º a su vida: Stephanie Salas, con quien tuvo a su hija Michelle.

Siempre han existido muchas versiones sobre si el intérprete siempre estuvo enterado o no del embarazo de la actriz, si la abandonó o si le aseguró algo para ella y la niña. También se le ha cuestionado a la propia Michelle si ha convivido o no con su papá.

Tanto del lado de la familia Pinal como de Luis Miguel, han hecho lo posible por mantener su privacidad pero las declaraciones que el propio cantante ha hecho sobre ser papá han sorprendido a los fans.

En 1989, durante una entrevista con Verónica Castro en el programa “¡Aquí Está…!”, el cantante negó tener una hija.

“Se lo voy a tener que preguntar porque hay muchas cosas que dicen en las revistas y los periódicos. ¿Es cierto? Que Luis Miguel con aquella, la otra y que es papá?, pregunta la conductora, a lo que este responde sorprendido. “Ay dios mío. Ahora soy papá ya no saben qué inventar. Está bien pero que yo sepa no”.

Verónica, de manera cómica, sigue tratando de obtener respuestas y vuelve a insistir con una supuesta niña pero el cantante vuelve a negarse, asegurando que no está en sus planes tener hijos. Cabe mencionar que Michelle Salas nació el 13 de junio de 1989, poco antes de esa entrevista.

En 1994, el presentador Raúl Velasco llegó a cuestionar al intérprete de “La incondicional” sobre su sentido de la apternidad.

“Se han hecho comentarios de distintas cosas. Me parece que es una posición con una gran responsabilidad cosa que yo no puedo adoptar, sobretodo por mi edad, porque no me siento preparado para hacerlo”.