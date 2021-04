Ryan Renolds ayuda todos los papás hartos de «baby shark» de la mejor forma

Una de las parejas consentidas de Hollywood –sin lugar a dudas– es la de Ryan Renolds y Blake Lively. Los famosos se conocieron en el rodaje de Linterna Verde (2011), y aunque el filme fue un fracaso en taquilla encontraron algo mucho mejor.

Ambos se han posicionado como los más bromistas del medio, y no dudan en sacarle una sonrisa a su público. Las ocurrencias de Renolds, y el filoso sentido del humor de Lively los hacen únicos.

Instagram @blakelively

Los famosos son padres de tres hermosos pequeños: Inez, James y Betty. Los tres son muy protegidos por Ryan y Blake, quienes no suelen compartir sus fotos en redes sociales.

Sin embargo, no dudan en contar historias, anécdotas, y bromear con el día a día de ser madre y padre. Las entrevistas de los dos se han vuelto tendencia en muchas ocasiones, por el humor con el que toman la crianza de sus hijos.

Ryan Renolds se convierte en el ídolo de los padres

Si eres padre, madre, o tío seguramente también estarás conoces y (estás harto) del éxito infantil: Baby Shark. Una canción grabada por la compañía surcoreana Pinkfong.

No tienes que tener niños en tu vida para conocerla porque se convirtió en el video más visto de todo YouTube. Con más de 7.044 millones de reproducciones superó a Despacito, video que ostentaba el récord y lo mantuvo por varios años.

La canción tiene un efecto en los niños que los obsesiona. Hay videos, tendencias, mercancia, y fiestas de cumpleaños que respaldan dicha premisa.

¿Las verdaderas víctimas? Los padres de familia. Ellos son los que deben escuchar una y otra vez la tonadita de “Baby shark do do do do do baby shark do do do do do baby shark…”

Baby Shark/ YouTube

Y ni los famosos se salvan, así lo dejó claro Ryan Renolds que compartió en su Instagram la posible solución a su problema, y al de otros millones de padres de familia.

“Mi hija de un año está obsesionada con Baby Shark. Todo el día. Diario. Sólo hay una forma de solucionar este problema”, escribió el actor en sus redes junto a la fotografía de la película de su Blake, Miedo profundo (2016).

Miedo profundo (2016) / Instagram @vancityreynolds

El filme fie capaz de aterrorizar a un sinfín de adultos al apelar al terror de los tiburones. Se trata de una estudiante de medicina Nancy (Blake Lively), quien al estar practicando surf es herida en una pierna por un tiburón blanco.

Miedo profundo (2016) / Instagram @vancityreynolds

La tensión sube y sube al intentar sobrevivir con su herida, mientras continúa siendo acosada por el tiburón. Una buena forma de aterrorizar a cualquiera y generar fobia a los tiburones, pero que definitivamente acabaría con el trauma por Baby Shark.

Y claro, Blake Lively como toda madre preocupada no dudó en comentar la publicación de su esposo al añadir que su pequeña iba a adorar Salvajes (2012).

Comentarios en Instagram @vancityreynolds

Otra historia que no es apta para niños por tratar de tres cultivadores de marihuana que inician una guerra contra un cartel del narcotráfico.

Salvajes (2012)/ IMDb

Por supuesto, ambos no tienen miedo de bromear, y causar un revuelo en los comentarios. Millones de padres divertidos entendieron perfectamente el sentimiento de Ryan.

