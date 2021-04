Los memes más divertidos que nos dejó la entrega de los premios Oscar 2021

Un gran evento o estreno no lo es si no recibe la aprobación de las redes sociales desatando una lluvia de memes. En este apartado, los premios Oscar no decepcionaron, ocasionando divertidas reacciones en simultáneo de la gala que se desarrolló entre Hollywood, Los Ángeles y Londres.

De hecho, hay quienes ven estas citas del espectáculo para poder comentarlo en el mundo 2.0, por lo que una entrega atípica en medio de la pandemia de Covid-19, que hasta incluyó un divertido twerking de la actriz de 74 años, Glenn Close, no pasó por debajo de la mesa.

Yo necesito que Glenn Close sea mi amiga. #Oscars pic.twitter.com/NY4GrxGCQc — David 〄⁷; 🧈 (@GAGAXBTS) April 26, 2021

Los mejores memes de los premios Oscar 2021

Para algunos, la peor tragedia de los premios Oscar fue todo el acto en sí, resultando aburrido o monótono. En especial, por la larga duración que tiene el evento, agrupando las principales categorías de producción del cine.

Con lo que prometía ese potente inicio con Regina King, pero vaya gala más monótona #Oscars pic.twitter.com/iX7pgApNI4 — Alex (@Alephander) April 26, 2021

Sin embargo, eso no le restó audiencia a la premiación que se convirtió en tendencia en las redes sociales ni tampoco frenó las populares quinielas que se hacen previo a la cita para pronosticar los posibles ganadores, aunque varias de las tendencias se cumplieron.

Como todos los años, en modo elegante sport esperando los #Oscars pic.twitter.com/6vv4GS5cqT — Pᴀᴏ Gᴀʀᴄɪᴀ 💚 (@Paog88) April 25, 2021

Yo viendo los #Oscars sin ningún estudio o conocimiento profundo sobre cine ni actuación pero esperando que ganen los que quiero. 🤔 pic.twitter.com/zGqGOwQ5Qi — Cinematografilia (@Cinematografili) April 25, 2021

Yo recogiendo mi Oscar por la película que me imaginé contigo. #Oscars pic.twitter.com/bSVod6WUoi — El Guarromántico (@Guarromantico_) April 25, 2021

Pero los fanáticos se hicieron sentir cuando sus largometrajes y artistas favoritos no recibieron sus respectivos galardones, otorgados por la Academia de Hollywood desde hace casi un siglo.

Aquí, anotando el número de robos que se cometen en los #Oscars pic.twitter.com/GUFN7bHHHT — javicarballeira (@javicarballeira) April 26, 2021

Nomadland perdió mejor fotografía con Mank, CON MANK #Oscars pic.twitter.com/d7zJTny0h5 — Tehanu (@dylath_leen_) April 26, 2021

Una de las más comentadas, en ese sentido, fue Glenn Close, que perdió su octavo reconocimiento en la categoría mejor actriz, pero eso no le restó el ánimo porque más adelante en el evento bailó a modo de ‘perreo’ al ritmo de Da Butt, de la película Aulas turbulentas, dirigida por Spike Lee.

Ni mi ex me ilusionó tanto, como los Oscares a Glenn Close#Oscars pic.twitter.com/Z3463zBePe — Pedro Camacho 🎦 (@PedroCamachoGu5) April 26, 2021

Cuando intentas fingir que no has planeado tu venganza si pierdes el Oscar por 8ª vez #Oscars #Oscars2021 pic.twitter.com/j9ZJKNGlsL — Nando López 🏳️‍🌈 (@Nando_Lopez_) April 25, 2021

De igual manera, los ganadores fueron igual de comentados, como es el caso del discurso del actor Daniel Kaluuya que aprovechó la ocasión para hacer una broma sexual sobre sus padres que dejó a todos impresionados.

Nadie:

Daniel Kaluuya en los Oscars: mi papá y mi mamá tuvieron sexo y ahora estoy aquí 🤭 pic.twitter.com/w18tZzMVre — Francisco Rivasplata (@FranRivasplata) April 26, 2021

La madre de Daniel Kaluuya cuando dijo que sus padres habían hecho el delicioso #Oscars pic.twitter.com/7oZIO03UFf — David (@brandydavid) April 26, 2021

Tampoco faltaron los elogios hacia las celebridades mejores vestidas y las críticas hacia aquellos que cometieron varios ‘fails’ en sus elecciones de looks para la cita que pone fin a la temporada de premios.

Se me hace que Halle Berry se aburrió mucho en la pandemia y fue de las que pensó que era buena idea cortarse el fleco… ya luego se siguió con la nuca, total ahi ni se nota. #Oscars #PandemiaHaircut pic.twitter.com/brxOyhYoVw — Coral (@CoriGlezA) April 26, 2021

RIZ AHMED llega a la alfombra roja, yo inmediatamente.#Oscars pic.twitter.com/ZvOi9p5Xag — Me Gusta el Cine (@Megusta_elcine) April 25, 2021

También hubo espacio para recordar a los que ya no están, como el In Memoriam donde apareció Chadwick Boseman, quien finalmente no se llevó el Oscar póstumo pues se le otorgó a Anthony Hopkins.

Yo al ver a Chadwick Boseman en el homenaje de los #Oscars pic.twitter.com/0qNUguFWqV — danxmessi (@danxmessi) April 26, 2021

