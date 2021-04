Chloé Zhao hace historia al ganar como Mejor Directora en la entrega del Oscar 2021

La entrega 93 de los Premios de la Academia han sido muy emotivos por la calidad de los discursos y la diversidad de nominados.

Este año Nomaland ha sido una de las cintas más aclamadas por la crítica y es gracias al trabajo en esta película que Chloé Zhao se llevó la estatuilla dorada.

Mejor director Oscar 2021

Chloé Zhao, de 39 años se llevó el premio como mejor directora por Nomadland, una cinta en la que Zhao presenta a personas reales (excepto McDormand y David Strathairn), interpretándose a sí mismos en el contexto de sus propias vidas.

✨Chloé Zhao✨ Mejor directora 🏆

Y se convierte así en la segunda mujer en ganar en esta categoría en la historia de los #Oscars pic.twitter.com/s8ceT7WIqR — pictoline (@pictoline) April 26, 2021

En un emotivo discurso, Chloé agradeció el premio recordando su niñez y las enseñanzas de su padre.

“Gracias a mis compañeros, gracias a todo el equipo de Nomaland. Qué viaje. Hemos hecho una locura. De pequeña en China aprendimos poemas que mi padre y yo recitábamos juntos. Y recuerdo tres cosas: “Las personas son buenas” y sigo creyéndolo hoy en día. Esto es para cualquiera que haya tenido la fe y el valor para aferrarse a la bondad que lleven dentro”.

Hace historia

En 93 entregas del Oscar, Chloé Zhao es la segunda mujer en llevarse la estatuilla dorada y la primera asiática en hacerlo.

La directora nació en Pekin, estudió ciencias políticas en Mount Holyoke College, después de lo cual se apuntó a un programa de dirección de cine de la Universidad de Nueva York.

En su carrera ha dirigido cintas como Songs My Brothers Taught Me, que se estrenó en Sundance. Dirigió The Rider y pronto estrenará Eternals, una cinta del Universo Marvel que ya causa gran interés entre los fans.

The past 10 years, 9 foreign directors won Best Director #Oscars



2011: Michel Hazanavicius 🇫🇷

2012: Ang Lee 🇹🇼

2013/2018: Alfonso Cuarón 🇲🇽

2014/2015: Alejandro Iñarritu 🇲🇽

2016: Damien Chazelle 🇺🇸

2017: Guillermo Del Toro 🇲🇽

2019: Bong Joon-ho 🇰🇷

2020: Chloé Zhao 🇨🇳 pic.twitter.com/fxQ5RKXBZs — ً (@hndmaidenonfire) April 26, 2021

​