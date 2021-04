Angelina Jolie es un icono de la moda, y es que siempre sabe cómo vestirse elegante y con clase en todo momento.

En diferentes oportunidades la hemos visto en las calles de Los Ángeles junto a sus hijos, especialmente Vivienne, quien la acompaña a todos lados.

Angelina Jolie en maxi vestido y blazer impone tendencias para mujeres de 40

Recientemente salió a una tarde de chicas con Vivienne, y la celebridad derrochó elegancia con su look, con el que además impuso tendencias para mujeres de 40.

Y es que Angelina llevó un vestido largo, con escote redondo en tono negro, que combinó con un blazer, en el mismo tono, con el que le agregó estilo a su atuendo.

Así, la actriz demostró que estas dos prendas se pueden combinar a la perfección, para un atuendo sofisticado, pues son prendas elegantes, y además el tono negro es de los más elegantes y que estiliza la figura.

Complementó su atuendo con unas sandalias bajas y un cubrebocas en el mismo tono, derrochando belleza como siempre.

En las imágenes que circulan en redes se ve a Angelina muy cariñosa con su hija Vivienne, demostrando la hermosa relación y conexión que tienen madre e hija.

“Wow Angelina siempre tan elegante”, “amo sus looks tan sofisticados”, “se ve hermosa, quiero copiar ese atuendo”, “se ve que es una gran madre”, “amo la conexión que tiene con Viv”, y “demasiado bella y elegante”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Angelina y su nueva película

Angelina Jolie vuelve a las películas y lo hará interpretando un papel que nunca en su carrera había hecho, como bombera.

La actriz protagonizará el nuevo largometraje de Taylor Sheridan, Those Who Wish Me Dead, donde protegerá a un niño de un incendio y de unos asesinos.

La actriz se enfrentará a grandes obstáculos en esta película, que es de las más difíciles que ha hecho en su carrera.

“He hecho acción en fantasía, pero esto ha sido diferente porque es real”, dijo la actriz, donde una vez más demostrará su talento y su poder, demostrando que las mujeres no somos débiles y podemos hacerlo todo.

La película se estrenará este año, pero aún se desconoce la fecha exacta, lo cierto es que sus fans ya no pueden esperar a verla.

