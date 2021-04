Yamna Lobos celebra los 10 meses de su hija con adorable video

Una nueva celebración es la que se tomó el perfil de Yamna Lobos en Instagram, pues la bailarina celebró los 10 meses de su hija Agustina. Con un tierno video, la ex integrante de Rojo destacó el nuevo logro de la pequeña, quien sin duda ha sabido ganarse el corazón de los usuarios en la plataforma.

El registro está compuesto por varias fotografías de la niña, cuya llegada fue anunciada en junio del año pasado. La fecha coincidió con el Día del Padre, por lo que su esposo aprovechó la instancia para agradecer “el mejor regalo del mundo”.

Ahora Agustina cumplió 10 meses de edad, y su madre festejó con una nueva publicación en redes sociales. “#10meses de puro amor. ¡Te amamos con todoooo! Eres nuestra ‘pirichichita'”, escribió.

Los seguidores de la bailarina reaccionaron positivamente, con comentarios como “Que hermosa”, “Preciosa tu bebé”, y “Nooo. Cómo crece tan rápido”.

La crisis de Yamna Lobos

Hace unos días, Yamna Lobos participó en una conversación con Giancarlo Petaccia, en la que reveló la crisis que enfrentó debido a la suspensión de su matrimonio, cuya fecha original era en marzo del 2020.

“A mí siempre me pasan cosas. Nosotros teníamos fecha para el 21 de marzo del 2020, todo organizado listo para el matrimonio. Pandemia, se suspende, porque lo íbamos a hacer en Paine, me llaman del registro, todo suspendido”, contó.

“Yo me quería morir, le echaba la culpa, ‘¡no, es que tú no te quieres casar!’, porque él me decía ‘bueno, no tenemos nada qué hacer, suspendámoslo, avisemos a los invitados y vemos una nueva fecha’. Y yo le decía ‘¿cómo me lo dices así? ¡Es que no te quieres casar!’, y le echaba la culpa a él“, agregó.

La bailarina reconoció que lo pasó mal en aquel momento. “Fue terrible para mí, fue como una semana de pena que lloraba, y como estaba embarazada, estaba más sensible y lloraba por todo. Me costó asumirlo y después ya fue ‘sí. Ok. Mejor porque después cuando ya tenga la guagüita voy a estar bien”, sostuvo.