“Sabes cómo te vas a acostar pero no como te vas a levantar”: Natalia Mandiola tras recuperarse del Covid-19

A principios de abril, un brote de Covid-19 afectó a varios trabajadores de La Red, entre ellos, Monserrat Torrrent y Michael Roldán. Y mientras que la panelista del Así Somos prefirió mantener el tema en privado, el periodista confirmó su diagnóstico luego de 16 días de síntomas. Exactamente dos días después de que Natalia Mandiola anunciara su regreso a las labores, pues la comunicadora, quien tiene un espacio en el canal junto a Roldán, también dio positivo al virus.

Recientemente, Mandiola participó en una conversación con Cristián de la Fuente, en la que se refirió al contagio que sufrió a comienzos del mes. “¿Y supiste cómo te dio?”, preguntó el actor, a lo que la periodista contestó: “Sí. Pero más que eso, en verdad hay gente que lo está pasando súper mal con el tema, yo tuve como un resfrío, los primeros tres días fueron fomes“.

Natalia Mandiola habló sobre su contagio de Covid-19 – Instagram

Natalia Mandiola reconoció que “ahí recién le tomé el sentido de la emocionalidad, porque no podía ver a mi mamá, no podía ver a mis amigas, mi pololo está afuera entrenando. Entonces hubo días que estuve bien triste”. “Por lo general soy una persona de pensamientos más positivos, prefiero decir ‘filo, vamos a salir de esto’, y me muevo más bien en ese sentido. Pero en esos días te podría decir que estuve un poco más baja de lo normal y creo que es súper legitimo también poder sentir esos sentimientos“, agregó.

Natalia Mandiola: “El virus te genera incertidumbre”

En medio de la conversación, Cristián de la Fuente le preguntó por el día más complicado de la enfermedad. “Sería muy mal agradecida si te dijera ‘tuve días pésimos’, porque no fue así. Lo máximo que tuve fue un dolor de cabeza, me dolía un poco el cuerpo, pero no tuve días así como que yo te dijera ‘fueron los peores días'”, señaló la periodista.

“Perdí el olfato como al cuarto día y lo recuperé como al octavo, fue muy poco. Pero claro, te genera esa incertidumbre el virus, sabes cómo te vas a acostar pero no sabes cómo te vas a levantar, si vas a empeorar o no”, agregó, indicando que “siempre tuve mentalidad positiva, que de algo sirva el deporte, siempre he leído que puede ser beneficioso, y por lo general, soy bien deportista”.