Gissella Gallardo entrega detalles sobre su estado de salud: “Tengo una parte del pulmón muerta”

Esta semana se dio a conocer el complicado momento que enfrentó Gissella Gallardo tras sufrir una trombosis pulmonar. La licenciada en comunicación social explicó lo sucedido con una publicación en Instagram, en la que también agradeció a su familia y cercanos por el apoyo.

Durante la misma jornada, su esposo Mauricio Pinilla se refirió al tema, agradeciendo la preocupación y buenas vibras que recibieron en medio del complejo episodio. “Saldremos de esta mi amor“, agregó junto a una fotografía de ambos.

Gissella Gallardo entregó detalles sobre su estado de salud

Este viernes, Gissella Gallardo compartió una serie de videos en sus historias explicando lo que sucedió. En este contexto, reveló que sus molestias comenzaron el domingo en la tarde con un dolor de espalda. “Llegué a mi casita como a las 6 de la tarde y seguía con este dolor que cada vez se hacía más fuerte y me puse guateros”, dijo.

Posteriormente, comentó que su esposo llegó de su trabajo y se quedaron conversando hasta la madrugada. Su dolor continuaba bajo índices tolerables. Sin embargo, todo cambió cuando cerca de las dos de la mañana sintió un fuerte malestar en su cuerpo. “Un dolor terrible. No podía respirar, me ahogaba más porque me desesperaba“, señaló.

“Era un dolor terrible, insoportable. Unas puntadas abajo de las pechugas, costillas. No tenía idea qué me estaba pasando. A las 4:30 no di más y desperté a Mauricio”, señaló, indicando que su esposo reaccionó inmediatamente llevándola a urgencias.

Gissella Gallardo entregó detalles sobre su estado de salud – Instagram

Cuando llegaron a la clínica, el médico le entregó su diagnóstico. Sin embargo, Gissella Gallardo no creyó que pudiera tener un infarto al pulmón. “Me hice los exámenes y efectivamente salía eso. Ahí me trasladaron en ambulancia a la otra clínica que estaba más preparada. Llegué y estuve todo el día en urgencia y sigo acá”, dijo.

“Hoy día (viernes) se supone que me iba de alta pero no sé todavía. Aún tengo dolor y hoy más fuerte que ayer, como que todos los días baja, sube y… pero estoy bien, que es lo más importante. Estoy viva y sólo quiero irme a mi casita a estar con mis pollitos hermosos”, indicó.

Respecto a las causas de su trombosis, dijo desconocerlas. “No tengo idea, puede ser por el cigarro, puede ser por la vacuna, por algún coágulo que tenía en mis piernas y subió al pulmón. Puede ser por el anticonceptivo, así que ahora tengo que estar 6 meses en estudio sin anticonceptivo”, comentó.

Finalmente, aclaró que se encuentra bien. “Tengo una parte del pulmón muerta y esos son los dolores que me vienen“, precisó.