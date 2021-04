El conmovedor mensaje de Fer Figueroa tras convertirse en madre

Hace unos días, Fer Figueroa anunció el nacimiento de su hija Leah. La influencer dio a conocer la noticia compartiendo una fotografía en redes sociales, en la que aparecía sosteniendo a la pequeña al interior de la clínica.

“Baby Leah ❤️😍 17 de abril 2021 mejor día de mi vida. ¡No puedo estar más feliz! Gracias a todos los que se dieron el tiempo de escribirme y mandar sus buenas vibras los amamos”, escribió junto al registro.

Posteriormente, compartió algunas historias y reveló que sería dada de alta durante los próximos días. También interactuó con sus seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas, contestando algunas inquietudes sobre su nueva etapa.

Tras llegar a su hogar, Fer Figueroa compartió una nueva publicación. Esta vez, con una emotiva reflexión sobre la maternidad. “Todos me preguntan ¿cómo me va con la maternidad? Y obvio nada es fácil, ¡mil emociones! Pero la verdad que estoy enamorada y cada día me enamoro más. Y no me importa no dormir, llorar, o verme y ver que mi cuerpo cambió, porque solo la miro a ella y se me pasa todo”, escribió.

Fer Figueroa compartió emotivo mensaje tras convertirse en madre – Instagram

El regreso a casa de Fer Figueroa

El pasado 21 de abril, la influencer regresó a su hogar. A través de redes sociales quiso documentar cómo fue la tierna bienvenida a casa, en donde la esperaba su familia y su perrita Mika. “Nos vamos a la casita”, expresó en una imagen previa junto a la bebé.

También mostró la reacción de su madre, la abuela de la bebé, y agradeció a Adriana Barrientos, quien le envió un regalo para su pequeña.