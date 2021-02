Así es como Violeta Isfel inspira a las mujeres que luchan

El 2020 fue uno de los años más complicados para todos en todos los sentidos pero también trajo oportunidades y una nueva forma de enfrentar la adversidad. Así fue el caso de la actriz Violeta Isfel, quien ante la falta de trabajo, tuvo que buscar la forma de generar ingresos y así poder seguir manteniendo su hogar..

Isfel ffue muy criticada cuando comenzó con su propio negocio ya que ante muchos, era increíble que dejara el glamour de los foros para estar en una cocina. Pero ella se mantuvo firme y no dejó que los prejuicios tumbaran sus ilusiones.

Su hijo fue quien le dio la idea emprender ya que según relató en un video el año pasado, son su especialidad. Por supuesto la actriz no dudó en su juicio y se aventuró a comenzar en la cocina de su casa.

Violeta ha compartido todo su proceso a través de sus redes sociales, desde que hacía la venta a través de los chats vecinales en su colonia, hasta que pudo pagar su propio local. Sin duda, la popularidad de las hamburguesas ha ido más allá de ser hechas "por una famosa" sino que genuinamente la gente aprecia su sabor y sobretodo, el cariño con el que Isfel y su gente las cocina.

Gracias a sus publicaciones, la actriz ha podido tener un mayor acercamiento con los fans, convirtiéndose en un verdadero ejemplo a seguir.

"Fue un antojo, yo tría antojo de hamburguesa de carrito. El problema fue que en plena pandemia no había. Me puse a ver varios tutoriales para ver qué se necesitaba y encontré muchas recetas pero ninguna que cumpliera con lo que me gusta. Entonces decidí hacerla de cena, la preparé como de carrito y el primero que dio la mordida fue mi hijo y me dijo qué onda esto está buenísimo (…) Para mí la cocina es un arte. Superó mi propia expectativa que ni yo me la podía creer. Fue él quien me dijo que empezara a venderlas", dijo en una entrevista con el portal Badabun.

A pesar de que aún tiene posibles proyectos en teatro, ella dejó claro que no piensa abandonar su negocio, ya que no sólo tiene buenos ingresos sino que además, disfruta servirle a la gente.

Violeta siempre ha sido un ejemplo de mujer fuerte ya que desde joven, tuvo que sacar sola a su hijo, al tiempo que luchó por mantenerse en el exigente mundo del espectáculo.

Como ella, muchas otras actrices han compartido que tuvieron que buscar alternativas para obtener ingresos en tiempos de crisis y si algo han dejado claro todas es que ningún trabajo es menos.

El trabajo que la protagonista de Atrévete a Soñar está haciendo no es menos que otros y tampoco es motivo para que reciba críticas o burlas, ni para quitarles valor o seriedad, ¡al contrario!

Lejos de pensar en los malos deseos u ofenderse por los comentarios negativos, Violeta ha optado por reírse de quienes sólo se expresan con odio. Ella se concentra en quienes la apoyan, incluyendo a su hijo, su esposo y todos los que trabajan con ella.

Cada vez se siente más motivada, pensando incluso en expandirse a toda la República Mexicana. Recientemente anunció que abrirá una sucursal en la colonia Clavería, en Azcapotzalco, Ciudad de México.

"Se trata de encontrar una forma distinta de acercarnos al público. Algo que agradezco es que de ser inalcanzable para mucha gente ahora me ve igual que ellos. Es decir 'ay mira ella tiene su negocio y aparte puedo ir a verla, y aparte de puede firmarme un autógrafo y tomarme una foto'. Me encanta que el público me vea como lo que somos…humanos que tenemos que echarle ganas", reveló en entrevista con UnileventTv.

