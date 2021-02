Jennifer Aniston es una de las celebridades más queridas y admiradas en todo el mundo. Tiene un carisma especial, pero además de esto, llama la atención lo impecable que luce a sus 52 años. Te contamos algunos trucos de la actriz.

La estrella de Friends sabe que el paso del tiempo solo se combate con mucha disciplina. La artista es muy conocida por su apuesta a costosos rituales de belleza.

No obstante, Jennifer Aniston cuenta con cuatro sencillos trucos que le aseguran su “eterna juventud”. No ameritan una gran inversión. Los puedes incorporar a tu rutina, hacerlos desde casa y son ideales para lucir espectacular después de los 50.

4 trucos de Jennifer Aniston para lucir espectacular después de los 50

1.- El bloqueador solar debe ser una norma

Para lucir espectacular a sus 52 años, Jennifer Aniston asegura que no pasa ni un solo día sin bloqueador solar. En medio de tantos tratamientos de belleza, este es su único no negociable.

Debes aplicarlo siempre, incluso los días que no salgas de casa, pues la luz azul de tus artefactos favoritos también adelanta los signos de la edad.

Jennifer Aniston recomienda usar bloqueador solar a diario. - Agencias

"(Lo traigo) en mi coche, en mi bolso, en la alberca, en la cocina, en el cuarto, en el baño. En todos lados. Así como mi crema de manos. Cremas y bloqueador todo el tiempo", comentó la actriz en una entrevista.

La celebridad también agregó es importante aplicarnos una crema hidratante antes de salir. De esta manera la piel se hidrata al mismo tiempo sigue caliente.

2.- Dormir bien y agua, agua y más agua

Aunque parezca algo que suena a cliché, tomar mucha agua y dormir bien es una combinación perfecta que hace lucir impecable Jennifer Aniston en las alfombras rojas. Los expertos recomiendan ingerir 2 litros y medio de agua al día. Ayuda a mantener el cuerpo hidratado y a eliminar toxinas.

La ingesta de agua y un buen dormir son una combinación clave para la celebridad. - Agencias

"Como este es el único cuerpo que tenemos, tenemos que ser realmente buenos y conscientes de lo que comemos y cómo cuidamos a nuestra piel. Dormir bien es extremadamente importante, al igual que hidratarnos con agua, agua, agua. Es muy importante para lograr ese brillo extra", contó la celebridad a Vogue US.

3.- Una dieta saludable es fundamental

De acuerdo con Jennifer, comer mal se refleja en la piel inmediatamente. Algunos de los ingredientes favoritos de la actriz son son el aguacate, salmón, avena, huevos, aceite de coco, verduras y agua caliente con el jugo de un limón, bebida que toma por las mañanas.

"Sí creo que cuando comes azúcar o comida chatarra, tu cara, cuerpo y niveles de energía te mostrarán el resultado de eso. Comer saludable es un estilo de vida. No me siento deprivada (privada de algo) porque también me consiento al 100%. Es como 70/30 en todo. Tu cuerpo te escucha", comentó Jennifer Aniston a Los Angeles Times.

Aniston está convencida de que todo lo que comemos se refleja en nuestra piel. - Agencias

En los últimos tiempos, a su rutina de alimentación, la actriz a sumado hacer ayuno intermitente, confiando en el método 16:8, en el que se ayuna durante 16 horas y se restringe el período de alimentación diaria a ocho.

“Hago ayunos intermitentes, entonces no como nada por la mañana. He notado una gran diferencia cuando no como algo sólido por 16 horas”, confesó a Radio Times.

4.- Meditación

La conexión de cuerpo y alma es otro de los trucos de belleza que la actriz incorpora en su rutina. Nada como tener una mente en paz y plena para lograr un efecto colateral en la perfección de la piel. Medita, se relaja y de desconecta por completo del teléfono o la computadora al menos una hora.

"(Medito) De 20 minutos, o 10 si no tengo tiempo. Es un mantra de meditación trascendental que hago todo el tiempo", indicó Jennifer Aniston a Well + Good.

La actriz se mantiene espectacular a sus 52 años. - Agencias

