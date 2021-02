Ella será la actriz que protagonizará la segunda temporada de Bridgerton

Bridgerton se ha convertido en toda una sensación desde que apareció en Netflix, el pasado 25 de diciembre. Como toda la fanaticada está esperando, la serie viene con más fuerzas que nunca en una segunda temporada, pero no llega sola. Te contamos todo sobre Simone Ashley, la nueva protagonista que se suma al elenco.

Los seguidores se encantaron tanto con Bridgerton que rápidamente pasó al primer lugar en el top 10 a nivel global. Se trata de una propuesta ambientada en la Inglaterra de principios del siglo XIX en la no existe el racismo y todas las razas forman roles importantes tanto como royals o sirvientes

Bridgerton se convirtió en toda una sensación desde su estreno el pasado 25 de diciembre. - Netflix

Al terminar la primera temporada Netflix no tardó en confirmar una segunda entrega. A la buena nueva se anuncia la llegada de Simone Ashley en un papel protagónico dentro de la serie.

Simone Ashley, la protagonista que se suma a la segunda temporada de Bridgerton

Simone Ashley se ha destacado en producciones como 'Sex Education' y ahora esta actriz de color se suma como protagonista a Bridgerton. Apenas cuenta con 25 años, pero es una de las intérpretes con más proyección del Reino Unido.

En la nueva entrega de la ficción, basada en los libros de Julia Quinn, Simone de dará vida a Kate Sharma, el interés amoroso de Anthony Bridgerton. Este personaje aparece en el segundo libro de la saga y ha sido muy disputado.

Ashley es un ejemplo de esas actrices jóvenes que aún están despuntando y guardan con celo su vida privada. Tiene un origen indio ha sido objeto de conversación en las entrevistas en una época en la que la inclusión es un tema candente.

"Me siento increíblemente privilegiada de formar parte de una generación en la que las mujeres jóvenes de todo el mundo tienen más oportunidades que nunca, en la que estamos siendo menos estereotipados, tenemos menos muros y se están derrumbando lentamente", dijo Simone Ashley en una entrevista realizada para Veylex.

“Siempre he sido un poco rebelde”

Simone Ashley también habló de sus ganas de cambio y de lo mucho que le costó desprenderse de ciertas ideas de sus padres, las mismas que le hicieron valerse por sí misma a muy temprana edad:

"Me dieron ganas de escapar y hacer las cosas a mi manera. Siempre he sido un poco rebelde en ese sentido", expresó la nueva protagonista de Bridgerton.

Sus padres, al parecer, no siempre estuvieron de acuerdo con que su hija fuera actriz. No obstante, Ashley ha logrado demostrarles que lo suyo no era un simple capricho.

Originaria de una familia muy tradicional, Simone Ashley consiguió ingresar en la escuela Arts Ed en Chiswick, especializada en títulos de teatro musical e interpretación.

"Mis padres son increíblemente protectores conmigo y, a veces, era bastante sofocante", dijo en una entrevista.

La trama de la segunda temporada

La segunda temporada de la serie de Netflix girará en torno a Anthony Bridgerton y su búsqueda del amor. Por supuesto que Simone Ashley será la chica en cuestión con su papel de Kate Sharma. Será una nueva joven en Londres y con ascendencia india.

Kate no se dejará amedrentar por ningún capitalino. Esto derivará en que las dinámicas con el mayor de los Bridgerton sean muy interesantes de ver.

Es imposible negar que la inclusión de razas ha sido un detalle ingenioso y llamativo que adentra en un mundo que históricamente jamás se creyó posible.

También te puede interesar:

Te recomendamos en video: