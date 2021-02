Mateusz Banasiuk, el protagonista de 'Amor al Cuadrado' que ha conquistado nuestro corazón

'Amor al Cuadrado' es la nueva película de Netflix que a pocos días de su estreno, ha logrado conquistar a miles de personas al rededor del mundo. Y es que no sólo se trata de una historia de amor poco convencional, sino que además cuenta con un guapo protagonista que se robó el corazón de las usuarias de la plataforma. Se trata de Mateusz Banasiuk, un actor de origen polaco que interpreta el papel de 'Enzo'.

Mateusz Banasiuk protagoniza la comedia romántica más popular del año

La película que se estrenó el pasado 11 de febrero, cuenta la historia de una chica 'Monika' que lleva una doble vida. Por una parte, es una maestra de primaria con gran amor por los niños y apasionada de la enseñanza, que aparenta llevar una vida simple y común. Pero por otro lado, es una modelo que posee una belleza única, sus ojos azules y cabello rizado conquistan a cualquiera. Su segundo trabajo, surge como una oportunidad para ganar dinero y pagar las deudas de su padre.

La película que se estrenó el pasado 11 de febrero, cuenta la historia de una chica "Monika" que lleva una doble vida. - Instagram

Todo se complica cuando conoce a Enzo, un periodista mujeriego de mala reputación con el que al principio tiene problemas, pero termina enamorándose. A partir de este momento ella deberá hacer lo posible para que él no descubra su doble vida y puedan tener la relación que ambos añoran.

Todo se complica cuando conoce a Enzo, un periodista mujeriego de mala reputación con el que al principio tiene problemas, pero termina enamorándose. - Instagram

A pesar de que no es la típica comedia romántica, está llena de drama y comedia para que las amantes de este género pasen un buen rato durante las más de dos horas que dura la película. Sin duda una de las razones por la cual ha tenido gran éxito, es por el atractivo del protagonista Mateusz Banasiuk, a quien podemos ver como un tipo despreocupado y superficial que cambia su estilo de vida para encontrar el verdadero amor.

A pesar de que no es la típica comedia romántica, está llena de drama y comedia para que las amantes de este género pasen un buen rato durante las más de dos horas que dura la película. - Instagram

Sin duda, se convertirá en una de las cintas imperdibles del año para las amantes del romance y las películas extranjeras, tanto así que no dudamos que podamos volver a ver al actor en otra de las producciones de la plataforma de streaming.

Quién es Mateusz Banasiuk, el protagonista de 'Amor al Cuadrado'

Mateusz Banasiuk, nació el 21 de septiembre de 1985 en Warsaw, Polonia. Comenzó su carrera en la actuación en 2004, cuando decidió seguir los pasos de su padre como actor, realizando su debut en The Welts, pero alcanzó la fama en su país cuando obtuvo un papel en la serie Przystan. Desde entonces ha participado en películas como Floating Skyscrapers y en reality shows como Dancing with the Stars versión Polonia en 2014.

En su vida personal, Mateusz Banasiuk está casado con Magdalena Boczarska - Instagram

Aunque el actor de 35 años es bien conocido en su país de origen, no había logrado alcanzar fama a nivel internacional, sin embargo su incursión en la plataforma de Netflix, podría ser la oportunidad que estaba esperando para dar el gran salto a Hollywood, pues su popularidad en redes sociales, ha crecido enormemente desde el estreno de la película.

En su cuenta de Instagram comparte el amor por su familia, la actuación y los deportes extremos, que le ayudan a mantenerse en forma. - Instagram

En su vida personal, Mateusz Banasiuk está casado con Magdalena Boczarska, con quien comparte un hijo llamado Henryk, con quien frecuentemente comparte fotografías a través de sus redes sociales, para capturar divertidos momentos familiares. En su cuenta de Instagram comparte el amor por su familia, la actuación y los deportes extremos, que le ayudan a mantenerse en forma.

Te recomendamos en video:

Más de este tema: