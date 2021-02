El Joker se transforma y sorprende con su nueva apariencia en 'La liga de la Justicia' de Zack Snyder

'La liga de la Justicia' de Zack Snyder está a punto de estrenarse, es por eso que para emocionar a los fans, se estrenó un nuevo trailer que revela la nueva apariencia de uno de los personajes más queridos del universo de DC. Se trata nada menos que del Joker, protagonizado por Jared Leto.

El personaje de Joker regresa con un cambio de imagen que sorprende a los fanáticos

Si bien en un inicio conocimos al personaje de Leto como un gangster lleno de tatuajes y con dientes metálicos, en esta ocasión, podemos ver a una versión del Joker más parecida a la de Joaquin Phoenix. Otra referencia que se hace a Arthur Fleck, es la frase que dice el personaje en el trailer:

"Vivimos en una sociedad donde el honor es un recuerdo lejano."

Ya que la más reciente película del Joker fue la que logró crear mayor impacto en los fanáticos, es clara la razón por la cual el director decidió darle un giro al personaje de Jared Leto, para hacerlo más parecido al de Phoenix. Además de dejar atrás los tatuajes y joyas, el Joker lleva cabello largo y una apariencia más sobria y siniestra.

El regreso de Jared Leto como el Joker, ha sido una sorpresa para todos, ya que no había vuelto a interpretar al villano desde 'Escuadrón Suicida'. Debido a que su personaje no apareció en la película 'Aves de presa' ni es la secuela de 'The Suicide Squat', muchos pensaron que tal vez era una etapa que el actor ya había dejado atrás, especialmente cuando fue reemplazado por Joaquin Phoenix en 'Joker'. Sin embargo, para Snyder traer al personaje de vuelta era lo principal al hacer la película.

En las primeras imágenes del nuevo Joker, se puede ver al personaje en una fotografía en blanco y negro sentado en la esquina de un cuarto, usando una bata manchada, pantalones y guantes. El director comentó a Vanity Fair que auque no se puede ver en las imágenes, el personaje lleva un chaleco antibalas adornado con placas de policías, que son sus trofeos.

En la película, se explorará más sobre la muerte de Robin a manos del villano y cómo quemó la mansión Wayne, además de que por primera vez podremos ver al Batman de Ben Affleck y al Joker de Jared Leto juntos por primera vez.

En el trailer podemos ver también a los miembros de la liga de la justicia, Wonder Woman, Batman, Flash, Superman, Aquaman y Cyborg, regresando para formar parte de esta nueva versión. 'La liga de la Justicia' de Zack Snyder se estrenará el próximo 18 de marzo en Estados Unidos a través de HBO Max.

