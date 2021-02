Fernanda Castillo deja ver la realidad de ser mamá primeriza

La mayoría de las mamás primerizas llegan a la maternidad con expectativas de cómo será la vida al lado de su bebé. Especialmente por todas esas ideas románticas que Hollywood nos ha dado a lo largo de los años y que olvidemos que la maternidad no es perfecta.

El simple hecho de crear vida es sorprendente y lo es aún más cuando sale de tus entrañas para sostenerlo en tus brazos pero existe un lado que las películas o las sesiones fotos en plena sala de parto que comparten las famosas en redes sociales no te muestran y sons las ojeras, las manchas y las cicatrices que la acompañan.

Eso sí, tiene una gran ventaja: aprendes a ver la vida con otros ojos y de pronto, el mundo entero se paraliza cuando tienes en tus brazos a ese pequeño ser que salió de tus entrañas.

Recientemente la actriz fernanda Castillo compartió una imagen muy real de lo que son las noches de insomnio tras convertirte en mamá por primera vez.

"Días de MAMÁ. Sin dormir, sin maquillaje , sin tiempo pero Contigo"

Instagram/ fernanda castillo

Fernanda Castillo dio a luz a su primer bebé a finales de 2020 sin embargo, unas semanas después fue internada de emergencia debido a complicaciones médicas. Nadie supo nada de la actriz de El Señor de los Cielos puesto que se ausentó durante varios días de redes sociales hasta que su familia dio a conocer que su estado de salud era delicado pero que se encontraba estable.

Días después se divulgó que la actriz había presentado una hemorragia obstétrica además de que una vez ingresada en el hospital, sufrió dos infartos que comprometieron la mayor parte de sus órganos. De acuerdo con una publicación de la revista TvyNovelas, una amiga de Castillo reveló que ésta presentó varios sangrados “que empeoraron de un momento a otro”.

La hemorragia obstétrica se trata de un sangrado que ocurre durante el embarazo, el parto o el post parto. Este puede aparecer por los genitales externos o bien, de forma intraabdominal, lo cual es aún más peligroso. El sangrado puede ser un evento característico del embarazo mismo, pero también se debe a otros factores. Si no se trata rápidamente, esto puede provocar un shock y la muerte. El shock es cuando los órganos de su cuerpo no reciben suficiente flujo sanguíneo.

Por fortuna, la actriz tuvo la mejor atención médica posible además del acompañamiento de su pareja y su madre. A todos aquellos que han estado preocupados por mi salud:

Instagram/ Fernanda Castillo

"El pasado lunes tuve que ser hospitalizada de urgencia por una severa complicación tardía de mi post parto. Fue una semana muy difícil pero hoy estoy bien, en casa y con mi familia. Gracias a Dios", escribió Fernanda tras volver a casa.

La maternidad te convierte en una mujer nueva. Tu cuerpo pasa a ser de ese hijo que crece en tu interior. Literalmente depende de ti y no importa cuántos años pasen, seguirá siendo tu más grande preocupación.

"Había escuchado tantas cosas sobre las dificultades de la lactancia que tenía mucho miedo de como sería mi proceso .

Es verdad, es un reto enorme que cada madre debe decidir como afrontar. Implica sacrificio ,a veces dolor , lidiar con la frustración , con el cambio , pero también te da la oportunidad de aprender a escucharte , a escuchar lo que cada mujer y su bebe necesitan para estar bien , aprender a fluir o a soltar cuando las cosas no suceden como pensabas , a aceptar y venerar tu cuerpo por lo que es capaz de hacer , pero sobre todo, a mi me ha dado el regalo de conectar con mi bebe y conmigo misma de una manera muy profunda mientras lo alimento. En los momentos mas difíciles desde que nació Liam , el deseo de alimentarlo y de contenerlo con mi pecho ha sido lo que me ha sacado adelante".

Más de este tema

El peligro de sufrir una "hemorragia obstétrica" como Fernanda Castillo tras dar a luz

Ser mamá a los 40: conoce las implicaciones de la maternidad tardía

El lado oscuro de la maternidad que nadie te cuenta

Te recomendamos en video