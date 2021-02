Entrevista a Lindsay Lohan deja en evidencia el trato se le da a las mujeres en Hollywood

Después de la fuerte controversia que trajo consigo el reciente documental Framing Britney Spears, están viendo la luz otros momentos en los cuales varias mujeres de Hollywood han recibido un trato acusador en el pasado sin que nadie le haya tomado la seriedad que amerita. Uno de los que está saliendo a flote es el de Lindsay Lohan y una entrevista algo desconsiderada con David Letterman.

El entrevistador ha estado bajo fuego estos últimos días después de un incómodo clip que resurgió a las redes sociales casi ocho años después en el que se puede ver como Letterman se burla de manera indiscriminada del cuadro adictivo que tuvo la actriz en el pasado, lo que provocó una reacción de sus fans.

El público del estudio se rio durante esta línea de interrogatorios, pero años más tarde los fans de la nativa de Nueva York no creen que sea un asunto de risa, en especial con todos los ataques que han tenido las mujeres los últimos años, no solo las celebridades de Hollywood sino cualquier chica en todo el planeta.

Lindsay Lohan inteligentemente tomó el control de la entrevista, diciendo que estaba viendo la rehabilitación como una "oportunidad para enfocarse en lo que amo en la vida", pero Letterman continuó presionando, preguntando por qué sustancia estaba siendo tratada.

"No se puede hacer una broma de esto. Eso es tan malo", le dijo a Letterman. "No puedes hacer eso, es mi show ahora".

This Lindsay Lohan interview on David Letterman in 2013 is horrifying to watch now. pic.twitter.com/lZxKVvbVB0

— 𝐭𝐫𝐞𝐲 𝐭𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 (@treytylor) February 13, 2021