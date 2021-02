Mientras su familia le dio la espalda a Britney Spears, sus fans demostraron lo mejor de la sociedad

Britney Spears es sin duda una de las estrellas más grandes que ha tenido la industria pop pero el nuevo documental, producido por The New York Times, "Framing Britney", ha dejado ver el lado más oscuro de su carrera.

Resulta imposible no sentirse incómodo con aquellos clips en los que aparece Britney a punto de romper en lágrimas porque una periodista la señala como culpable de la ruptura de Justin Timberlake o cuando en plena conferencia de prensa en donde hablaría de sus logros, los reporteros la cuestionan sobre su virginidad.

Entre las hordas de los paparazzi, las entrevistas incómodas y shows de televisión con presentadores que sólo se dedicaron a sexualizar y humillar a la cantante, la llamada "Princesa del Pop" se vio acorralada. Sin embargo un factor muy importante en su caída fue su propia familia.

Desde pequeña, Britney sufrió mucho por el tormentoso matrimonio de sus padres y el alcoholismo de papá Spears. Su hogar estuviera lejos de ser un refugio, lo que la llevó a ser una niña introvertida y asustadiza, insegura de sí misma.

A medida que creció, tomó una actitud más agresiva. Aún así, nunca perdió la compostura y siempre se mantuvo cordial con esos incómodos entrevistadores. Ni aún siendo mayor de edad, Britney fue libre de los problemas en su familia, especialmente porque su madre asumió el rol de mánager. Al mismo tiempo, el alcoholismo de su padre la hizo sufrir más de lo que nadie podría imaginar.

Tras la crisis de 2007, cuando fue captada afeitando su cabeza y golpeando un automóvil con una sombrilla, La cantante lo perdió todo, incluyendo importantes proyectos y contratos. Su padre, James Jamie Spears, pasó a tener la custodia sobre ella, como si se tratase de una niña pequeña. Esto hizo que él tuviera control absoluto de sus finanzas, así como de cada uno de sus movimientos.

Incluso su hermana menor, Jamie Lynn Spears, ha sido acusa de abandonarla. ya que jamás ha mostrado su postura con respecto a lo que sucede con la cantante. En una ocasión publicó un mensaje en Twitter que decía: "Hace 10 años, ¿quién estaba allí? He estado aquí mucho antes que nadie y estaré aquí mucho después. Amo a mi hermana con todo"

Pero dentro de todo el torbellino de caos en el que estuvo envuelta, los fans han sido quienes le han mostrado todo el apoyo. Desde la creación del movimiento Free Britney, estos han estado pendientes de las publicaciones de la intérprete de Baby one More Time,, puesto que consideran que no es ella quien está manejando sus redes sociales y que en realidad no se encuentra bien.

Los mensajes de apoyo de los fans a Britney se han intensificado en los últimos días. Y es que el simple hecho de saber que hoy día sigue sin tener control de su propia vida, podría ser considerado una violación a sus derechos humanos.

A esto se han sumado celebridades como Ariana Grande, Sarah Jessica Parker, Hayley Williams, Amber Tamblyn, Bette Midler, Whoopie Goldberg, entre otras han expresado su apoyo a la cantante.

"Ningún artista de hoy tendría que soportar la tortura literal que los medios / sociedad / misóginos absolutos le infligieron. La conversación sobre la conciencia de la salud mental, culturalmente, nunca podría estar donde está sin el terrible precio que ha pagado", escribió Tamblyn

the Framing Britney Spears doc holy fuck.

no artist today would have to endure the literal torture that media/society/utter misogynists inflicted upon her.

the mental health awareness conversation, culturally, could never be where it is without the awful price she has paid.

— hayley from Paramore 🥀 (@yelyahwilliams) February 6, 2021