Shakira tiene un gran estilo, y es que sabe cómo lucir elegante y también casuales y cómodas después de los 40.

Además, en muchas oportunidades nos ha dado grandes lecciones de amor propio, dejando ver su belleza real y natural ya sea sin maquillaje, o mostrando sus rollitos y celulitis.

Los leggins son unas de las prendas preferidas de la colombiana, y son muy cómodas para cualquier ocasión, y aunque marcan celulitis o flacidez, la celebridad nos ha enseñado a llevarlas con seguridad y confianza.

Shakira en leggins enseña a realzar la belleza de un cuerpo real después de los 40

Leggins con suéter para un look con estilo

La celebridad ha llevado leggins negros con transparencias para una tarde de paseo que combinó con un suéter negro y tenis, un look cómodo y con mucho estilo.

Shakira lució hermosa y con total confianza, dejando ver que no hay límite de edad para lucir esta prenda y sentirte cómoda con ella.

Leggins para un look elegante

La cantante también ha llevado leggins en sus presentaciones que le permiten moverse con facilidad y las ha combinado con camisetas y botines para un toque de elegancia.

Los leggins que la cantante ha usado son elegantes y fabulosos, pues son negros con lentejuelas, ideal para un estilo único y glamuroso.

Leggins de color para ensayar

La colombiana ha llevado leggins de color vinotinto para ensayar, y en un video publicado en su cuenta de Instagram se veía a la famosa de espaldas, moviendo sus caderas.

En el video Shakira demostró que sus glúteos no son completamente firmes, igual como nos pasa a todas, especialmente al llegar a los 40, pero eso no la acompleja para nada y siempre presume su figura con mucha seguridad.

Leggins con tenis para patinar

También ha llevado leggins para patinar con total comodidad sin perder el estilo, combinándolo con un suéter blanco y tenis.

Para darle un toque más de estilo a su look la celebridad llevó un gorro, y el cabello suelto, sin duda un look moderno, con el que demuestra que la edad no importa si te sientes cómoda y segura contigo y tu atuendo.

Shakira y su nuevo color de cabello a sus 44 años

Hace una semana la celebridad sorprendió a sus fans al mostrar su nuevo tono de cabello rojo a sus 44 años, recordando los inicios de su carrera.

La celebridad publicó una imagen en la que aparecía con un tono rojo en su melena, luciendo espectacular y hermosa y escribió "Voilà".

También compartió un video en el que mostraba cómo lo secaba y explicó que su idea era teñirlo de rosa, pero se terminó el tinte y tuvo que complementar con otros productos, logrando como resultado un rojo muy moderno.

"La idea era que me quedara mas rosa, pero como se me acabó el rosa tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí que era un poco más intenso", explicó la celebridad, demostrando que nunca es tarde para cambiar de look.

