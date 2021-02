Aislinn Derbez habló por primera vez de su divorcio con Mauricio Ochmann: “No hay compatibilidad mental”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann conformaron una de las parejas más queridas del espectáculo. Por eso el anuncio de su separación causó conmoción y descontento. Ahora, casi un año después de la ruptura, la hija de Eugenio Derbez habló sobre las causas.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se consideraban una de las parejas más sólidas del espectáculo. - Agencias

Lo más controversial de la separación es que ambos continúan manifestándose afecto y dejan claro que se separaron, aun cuando se siguen amando.

A Aislinn y a Mauricio los une su hija Kailani. Mucho se ha especulado sobre las razones que llevaron a esta querida pareja a divorciarse, pero ellos han sido un tanto cerrados en hablar sobre el tema. Por fin, la causa ha sido revelada y ha sido ella quién ha roto el silencio.

Aislinn Derbez sobre su divorcio: “No hay compatibilidad mental”

En una transmisión realizada desde la cuenta de Instagram de su podcast La Magia del Caos, Aislinn Derbez se sinceró sobre lo que sentía en una conversación con Santiago Molano, un experto colombiano en el desarrollo y las relaciones humanas.

Aislinn Derbez abrió su corazón por primera vez sobre su ruptura con Mauricio. - Agencias

La hija de Eugenio Derbez indicó que comenzaron a “pasar cosas” y diferencias ideológicas que derivaron en una decisión irrevocable: El divorcio.

“Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso, que decíamos es que ‘tú vas para acá’, ‘yo voy para acá’, ‘tú crees esto’ y ‘yo creo esto’”, confesó la actriz.

Sobre la mediática separación, la actriz agregó: “No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar”.

El amor y respeto siguen intactos

Aislinn Derbez dejó claro que el amor que tiene por Mauricio Ochman sigue intacto, a pesar de que las diferencias ideológicas los llevaran a separarse dejando claro que no siempre las rupturas tienen que terminar en odio y caos.

“Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes”, concluyó la famosa actriz.

Aislin enfatizó en que, por encima de todo, ella y Mauricio guardan un gran afecto uno por el otro y se mantienen cordialmente unidos por el bienestar de su pequeña hija: Kailani.

Aislinn y Mauricio siguen haciendo feliz a su pequeña Kailani. - Agencias

“Para nosotros siempre fue ‘nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que hacemos’. No hay que matarse. No hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminar una relación hay drama y claro que no”, señaló la actriz en la transmisión hecha recientemente.

“Siempre nos fallaba la comunicación”

Aunque al inicio Aislinn y Mauricio expusieron que la separación podría ser temporal, a medida que avanzaron los meses se entendió que todo estaba dicho y que cada uno caminaría por su lado.

“Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”, expusieron los actores en un comunicado publicado desde sus redes sociales.

Aislinn confesó que desde un principio ella y Mauricio tenía problemas de comunicación. - Agencias

Hace unos meses Eugenio Derbez, el famoso papá de la bella actriz, confesó que el distanciamiento ocurrió tras la grabación del reality show familiar ‘De viaje con los Derbez’.

Aislinn, por su parte, utilizó el estreno de su podcast La Magia del Caos para hablar de lo sucedido. “Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil. Pensamos de formas muy distintas. Nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje”, puntualizó la actriz.

Aislin Derbez ha dado una gran muestra de madurez emocional. - Agencias

