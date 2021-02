Así luce hoy Michael, el protagonista de "El diario de la princesa" a 20 años de la cinta

Para los fanáticos de El diario de la princesa parece mentira que ya pasaron 20 años del estreno de la cinta que lanzó al estrellato a la actriz Anne Hathaway y robó suspiros con su historia de amor.

El largometraje presentó la historia de una joven que pasa de ser una chica común y corriente a convertirse en la próxima heredera del reino ficticio de Genovia, por lo que en pocos días debe transformarse en una princesa moderna.

Pero, en el proceso, descubrirá que el hermano de su mejor amiga, Michael Moscovitz, siente una atracción hacia ella que será correspondida, colocándole el toque romántico al drama cargado de humor.

Mia, Lilly y Michael en la ficción - Instagram @nostalgicdreamsxo

Así luce hoy Michael de El diario de la princesa

El personaje que hace las veces de príncipe azul de Mia Thermopolis estuvo interpretado en la vida real por el actor Robert Schwartzman, quien pese a que saltó a la fama frente a las cámaras se ha dedicado mayormente a la música.

Detrás de su imagen de chico dulce se esconde realmente el vocalista de la banda de rock Rooney que, como dato curioso, es primo de la directora Sofia Coppola y por ende, sobrino del cineasta Francis Ford Coppola.

En aquel entonces tenía 17 años y era su primer proyecto en el cine. - Instagram @yesanotherteenmovie

Justamente por ese vínculo tan estrecho con el mundo del espectáculo, pues también es pariente de Nicolas Cage, dio sus primeros pasos en la actuación, de acuerdo con Milenio.

El talento lo heredó de su madre, la actriz Thalia Shire que apareció en la saga de Rocky en el papel de Adrianna Pennino Balboa, y su padre es el productor Jack Schwartzman, por lo que fue casi obligatorio su coqueteo con el séptimo arte y que inició con El diario de la princesa.

Robert decidió dedicarse por completo a su verdadera pasión, la música. - Instagram @robertschwartzman

Sin embargo, poco después de su participación decidió dedicarse de lleno a su verdadera pasión y dejó de lado de lado su experiencia en la actuación, que acompañó con estudios en la Universidad de Nueva York, para encontrar una disquera.

Esto fue posible en 2003 cuando publicaron su primer álbum, al cual le siguieron dos más en 2007 y 2010, respectivamente.

El presente de Robert Schwartzman

Conforme con el mismo medio, el californiano de 38 años se retiró por completo de la actuación y hoy se dedica a componer música, que también se puede escuchar en las bandas sonoras de la serie The O.C y la novela All My Children.

Esta es una pasión que comparte con su hermano Jason, que también es cantante de una banda propia llamada Coconut Records, quien de igual manera se probó durante un tiempo breve frente a las cámaras.

Hoy luce una barba y cabello largo propio de un rockero. - Instagram @robertschwartzman

En The O.C, Robert se representó a sí mismo y fue el último trabajo que hizo en las artes escénicas. Además de la popular película de Disney, participó en las películas Las vírgenes suicidas como Paul Baldino y Lick the Star como Greg.

Por otra parte, no se le conoce pareja sentimental pues la última novia con la que salió data de 2012, la fotógrafa de moda Zoe Grossman que tuvo una breve relación con el artista, según Grazia Magazine.

Se retiró temprano de la actuación para continuar impulsando su banda, Rooney. - Instagram @robertschwartzman

Sus seguidores se quedaron esperando su participación en la continuación de El diario de la princesa, estrenada en 2004, pero fue reemplazado por otro galán: Chris Pine.

En la secuela, Mia ya debe asumir la responsabilidad de coronarse como reina de Genovia pero para eso necesita contraer matrimonio. Ella todavía no se siente preparada para dar el paso hasta que aparece Lord Nicholas Deveraux, quien conquista su corazón.

